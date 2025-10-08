朝比奈彩「買おう」撮影で使用したプチプラに購入意欲！柔らか発色の眉マスカラ
朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『前夜緊張して眠れなかった、産後久しぶりの雑誌撮影の1日VLOG』の動画を投稿。その中で、ヘアメイクの笹本恭平さんがメイクをする場面があり、撮影で使用したコスメも明かしてくれました！
■眉マスカラ
動画内に登場したのはこちら！
Visse/フラッフデザイン アイブロウカラー BR-1 アプリコットベージュ 税込1,100円（公式サイトより）
ふんわりとした印象の眉毛に仕上げてくれる眉用マスカラ！朝比奈さんに使用していたのはオレンジ系ブラウンカラーの『アプリコットベージュ』。
コスメの紹介をする中で、“プチプラで良かったもの”についての話題が登場。その中で紹介されたのがこちらの眉マスカラ！
これに朝比奈さんは「買おう」と購入を決意。
今回の撮影でも使用されており、笹本さんは「柔らかく見せたい時に僕はこれが結構よくて、ちゃんと毛が染まる」とほど良い発色に注目してるようでした！
■動画もチェック
動画内では、メイク場面以外にも雑誌撮影の裏側を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。