朝比奈彩「買おう」撮影で使用したプチプラに購入意欲！柔らか発色の眉マスカラ

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『前夜緊張して眠れなかった、産後久しぶりの雑誌撮影の1日VLOG』の動画を投稿。その中で、ヘアメイクの笹本恭平さんがメイクをする場面があり、撮影で使用したコスメも明かしてくれました！

【関連記事】朝比奈彩「すっごい綺麗な色」発色に大興奮したベージュ系リップ

■眉マスカラ

動画内に登場したのはこちら！

Visse/フラッフデザイン アイブロウカラー BR-1 アプリコットベージュ 税込1,100円（公式サイトより）

ふんわりとした印象の眉毛に仕上げてくれる眉用マスカラ！朝比奈さんに使用していたのはオレンジ系ブラウンカラーの『アプリコットベージュ』。

コスメの紹介をする中で、“プチプラで良かったもの”についての話題が登場。その中で紹介されたのがこちらの眉マスカラ！

これに朝比奈さんは「買おう」と購入を決意。

今回の撮影でも使用されており、笹本さんは「柔らかく見せたい時に僕はこれが結構よくて、ちゃんと毛が染まる」とほど良い発色に注目してるようでした！

■動画もチェック

動画内では、メイク場面以外にも雑誌撮影の裏側を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。