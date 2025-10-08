TeNYテレビ新潟

写真拡大

ことしの新米の出来や品質を消費者に伝えるための報告会が長岡市で開かれました。試食会では来年から一般での栽培が始まる極早生の新品種「新潟135号」も提供され、生産者や流通関係者たちが味を確認していました。

ことしの”新米の出来”は？品質や食味を確かめてもらうためJAえちご中越がおととしから行っている米現況報告会です。生産者や卸売業者など約30人が集まりました。

〈JAえちご中越 技術指導統括　高橋友行さん〉
「ことしは特に異常高温ということで、渇水対策含めてさらにプラスで情報を出しました」

ことしは猛暑や渇水で一部で稲がやせるなど影響があったものの、品質、収量ともに、おおむね良好。10月6日時点での一等米比率はコシヒカリが84.7%、新之助が99.8％と報告されました。

8日は実際に検査のデモンストレーションや食味の測定が行われ、参加者の目の前でことしの出来を証明しました。その後は新米の試食の時間。コシヒカリや新之助など5つの品種が用意され、参加者はそれぞれの味を食べ比べていました。

〈コメ農家〉
「普段コシヒカリしか食べていないので、色々と地域によって違うから葉月みのりを初めて食べたんですが、すごいおいしい。やっぱりこうやって出来上がるとおいしいです。皆さん頑張った甲斐がありました」

そして、ことし新たに提供されたのが県が開発した極早生品種「新潟135号」です。暑さに強く来年から一般での栽培が始まる品種ですが、そのお味は…？

（リポート）
「つづいて新潟135号をいただいてみます。粒に弾力がありもちもちです。コシヒカリと比べるとあっさりした味に感じます」

猛暑を乗り越えたことしの新米。JAは生産者のたゆまぬ努力が実り高い品質になったと評価しています。

〈JAえちご中越 経営管理委員会　吉田文彦会長〉
「去年はコメがなくなればコメであればなんでもいいと、そういう状況に陥ることをみんな消費者も知られたと思いますから、コメのある喜びやありがたみというのをかみしめながら食べていただければ」

JAえちご中越は来年以降も生産者と協力し、量と質を兼ね備えたコメ作りを行っていきたいとしています。