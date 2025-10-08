8月末にシュツットガルトからニューカッスルに加入したニック・ヴォルテマーデが予想以上の早さでチームにフィットし、活躍している。同選手は、9月28日（現地時間）に行われたプレミアリーグ第6節アーセナル戦から現在公式戦3試合連続ゴールと絶好調だ。



身長198僂猟洪箸覆ら足元の技術も高く、運動量も豊富なヴォルテマーデ。ドイツでは次世代スター候補の一人として早くから注目されていたが、ビッグクラブでのプレイ経験がないことからプレミアリーグで通用するのか懐疑的な見方も当初はあった。しかし、それが完全な間違いであったことを今の彼は自身のパフォーマンスで証明している。





ヴォルテマーデについては同僚からも称賛の声が上がっている。アンソニー・ゴードンは、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインを引き合いに出しながらヴォルテマーデについて以下のように語っている。「ニックとハリーはプレイスタイルが似ていると思う。二人ともアメリカンフットボールのクオーターバックみたいなんだ。試合のあらゆる局面に関わろうとするし、チャンスメイクもできるからね。他のフォワードみたいに自分に来たチャンスを活かすことだけを考えているわけじゃない」（ドイツメディア『Spox』より）「ニックのおかげで僕は助かっているよ。僕のスタイルは彼のようなフォワードと合っていると思う。相手が彼に集中している間に僕はその相手の背後に走り込むことができるからね」ニューカッスルは、代表ウィーク明けにプレミアリーグでブライトン、さらにはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）でベンフィカとの試合が予定されている。どちらも一筋縄では行かない難敵であり、ヴォルテマーデが彼らのキープレイヤーとなるのは間違いないだろう。