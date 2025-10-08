お笑いコンビ・レインボーの池田直人が9月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。平成グッズを紹介した。

まず最初に登場したのは、“バトエン“ことバトルえんぴつが入った筆箱。押すと飛び出す鉛筆削りに「うわー」と声をあげ、「これで消しゴム弾いてた」と当時の思い出を語った。そして「えぐい」「ようあったな」と反応したのが、デジタルモンスターのカード。池田は当時、フィギュアが収納できるデジモンの図鑑を所有していたことを明かし、「懐かし」「やばあ」と興奮した様子を見せた。

次にスタッフが取り出したのは、遊戯王のカード。池田も父が買ってくれたという思い出の遊戯王カードを紹介し、「懐かしい」と反応した。最後はスタッフのガラケーの電源を入れてみることに。新着メールの問い合わせ画面を見て「ずっとやってた」とコメント。池田は当時「デコログとかやってた」と語り、流行したポエム画像を見て爆笑をする姿を見せた。池田は「この感じあったなあ」「恥ずかしい」と漏らし、自身が使用していたウィルコムも紹介した。

今回の動画に視聴者からは「懐かしすぎて最高」「凄すぎ」「素敵すぎる」といった声が集まった。

