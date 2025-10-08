WATWINGが、新曲「Be Real」（ビーリアル）のサビバージョンをTikTokとInstagramで本日10月8日より先行配信した。

本楽曲は、Nozomi KitayとGAL Dや、Noah Cooper、K.E.Iがタッグを組んだ最新作。SNS時代のリアルを軽やかに切り取った楽曲で、通知音やシャッター音などのサウンドエフェクトを散りばめ、“飾らない本音”と“つながり”をポップに描いた、WATWINGの新たなアンセムとなっている。

また、TikTokキャンペーンの詳細も発表。本楽曲をTikTokやInstagramに投稿し、11月2日までに投稿数が1000件を達成すると、11月19日にフル尺音源を配信リリースする。詳細はWATWING公式サイトにて。

なお、WATWINGは9月6日より全国ツアー『WATWING LIVE TOUR 2025 “honest”』を開催中。チケットは現在発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）