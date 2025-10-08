【長崎くんち】八坂神社の奉納で中日スタート「6つの踊町が庭先回り」多くの見物客で賑わう《長崎》
秋の大祭「長崎くんち」は中日(なかび)、6つの踊町が庭先回りに繰り出しています。
沿道には見物客が詰めかけまちはくんちムード一色となっています。
※くわしくは動画をご覧ください
8日午前6時前の新大工町。
まだ薄暗い中、準備が進められていました。
緊張の中迎えた、7日の前日(まえび)。
その疲れは…？
（新大工町 根曳頭 松元 繁篤さん）
「疲れはないです。きょうも頑張ります。疲れはないですと、言い聞かせてます」
町の人に見送られ、いざ出発。
中日は各踊町、八坂神社での奉納からスタートしました。
平日にもかかわらず、多くの見物客が詰めかけました。
（50代女性）
「すごくワクワクして楽しい。すごくすてき。長崎の良さが分かる」
（60代女性）
「これは新大工町です。私のくんちファッション。自分も祭りに参加しているような気持ちになっていい」
踊町は「庭先回り」へ。
日頃お世話になっている事業所や家を回り、演し物を披露します。
1日に1000件以上を訪れる町もあるそうです。
8日は途中、雨が降る場面もありましたが、多くのくんちファンでにぎわいました。
各踊町は8日は午後9時頃まで、まちを練り歩き “福” をおすそ分けします。
くんちムードに包まれる長崎のまち。
9日午前は各踊町、今年最後の諏訪の舞台に臨み、庭先回りを終えたあとは、それぞれの町でフィナーレを迎えます。