秋の大祭「長崎くんち」は中日(なかび)、6つの踊町が庭先回りに繰り出しています。

沿道には見物客が詰めかけまちはくんちムード一色となっています。

8日午前6時前の新大工町。

まだ薄暗い中、準備が進められていました。

緊張の中迎えた、7日の前日(まえび)。

その疲れは…？

（新大工町 根曳頭 松元 繁篤さん）

「疲れはないです。きょうも頑張ります。疲れはないですと、言い聞かせてます」

町の人に見送られ、いざ出発。

中日は各踊町、八坂神社での奉納からスタートしました。

平日にもかかわらず、多くの見物客が詰めかけました。

（50代女性）

「すごくワクワクして楽しい。すごくすてき。長崎の良さが分かる」

（60代女性）

「これは新大工町です。私のくんちファッション。自分も祭りに参加しているような気持ちになっていい」

踊町は「庭先回り」へ。

日頃お世話になっている事業所や家を回り、演し物を披露します。

1日に1000件以上を訪れる町もあるそうです。

8日は途中、雨が降る場面もありましたが、多くのくんちファンでにぎわいました。

各踊町は8日は午後9時頃まで、まちを練り歩き “福” をおすそ分けします。

くんちムードに包まれる長崎のまち。

9日午前は各踊町、今年最後の諏訪の舞台に臨み、庭先回りを終えたあとは、それぞれの町でフィナーレを迎えます。