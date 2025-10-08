8日午後2時前、新潟市南区の国道8号線の交差点で小学生や教員など35人が乗ったスクールバスが急ブレーキを踏み、乗車していた教員1人と児童1人がケガをする事故がありました。



事故があったのは、新潟市南区の国道8号線にある上下諏訪木交差点です。午後2時前、スクールバスを運転していた60代男性から「車が横切ってきて急ブレーキを踏んで教員と子どもがケガをしている」という内容の通報がありました。スクールバスの運転手が交差点を進行してきた車を避けるため急ブレーキを踏んだところ、車内の教員1人と児童1人が転倒するなどしてケガをしました。2人は意識のある状態で市内の病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



スクールバスには、教員2人と小学生の児童32人が乗っていましたが、2人以外にケガはありませんでした。警察は、進行してきた車の行方や事故の原因などを調べています。