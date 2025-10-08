元ＡＫＢ４８で女優の河西智美が、２８キロ減量のビフォーアフターを公開し、反響を呼んでいる。

８日までにインスタグラムで「産後ダイエットリールにたくさんのメッセージありがとうございました」とつづり、減量前後の比較画像を投稿。妊娠で２５キロ増量したが、産後ダイエットで２８キロやせたという。

「『どんなダイエット法をしたの？』と、たくさん質問を頂いたので私が今も実践していることをまとめました 珍しいことや、難しいことはしていません！！」とし、「なるべく自炊！和食最強！」「自分に合った運動を見つける」「なるべく移動は歩きｏｒ自転車」など方法を紹介した。

「１番大事だと思っているのはマインドセット 私がダイエットが上手くいかなくなる原因の第一位はモチベーションダウンでした」とし、「しっかりと”どうなりたいのか”明確にイメージを持ってダイエットに挑むことが何より大切なんだな。と今回の産後ダイエットで実感したのでみなさんもぜひ”なりたい自分”をイメージしてみてください」と持論を展開。

フォロワーは「もう本当に尊敬！」「劇的ビフォーアフター」「可愛いママ」「お顔が全然違う」「すばらしい実践！」などの声を寄せた。

河西は２００６年にＡＫＢ４８の２期生メンバーオーディションに合格しデビュー。同期は大島優子、宮澤佐江ら。１３年に卒業し、女優や歌手として活動している。私生活では新体操講師の小山圭太さんと２１年に結婚し、２２年に第１子女児を出産した。