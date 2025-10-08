『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会が行われ、ゲストとしてナレーションを務める井ノ原快彦さん、本上まなみさん、主題歌を担当する木村カエラさん、そして監督のイワタナオミさんが登壇しました。



【写真を見る】【 井ノ原快彦 】 すみっコ映画シリーズ復帰に 本上まなみ涙「おかえりなさい！ちょっと泣いちゃった」





会場には子どもの姿も多く見られ、井ノ原さんらは子どもたちひとりひとりの顔を見ながら"こんばんは〜！こんばんは！”と何度も笑顔で挨拶。“うわぁ赤ちゃんもいる！"と嬉しそうな表情を見せました。

第４弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国と二人のコ』は、雲の上にある空の王国が舞台。

雨続きのすみっコたちの町に、空の王国から「おうじ」がやってきて、新たな物語が始まるというストーリー。

井ノ原さんと本上さんは、第１弾からナレーションに参加していましたが、井ノ原さんは2023年に公開された第３弾の映画を、「SMILE-UP.」社の副社長にしたことなどを理由に降板していました。









井ノ原さんの久しぶりのすみっコシリーズへの参加について、共演した本上さんからは冒頭、“まず何よりも井ノ原さんの声がまた聴けてそれがすごくすごくうれしかったです。おかえりなさい！”と声が上がると、観客からは自然と大きな拍手が上がりました。

さらに、"言おうか迷ったんですけど…"と前置きしたうえで、“収録の時に井ノ原さんに会えたんです”と告白。“本当に嬉しくて、ちょっと泣いちゃった。そしたら井ノ原さんが「大丈夫、大丈夫」って言ってくれたのが本当に嬉しかったです”と言うと、井ノ原さんからも“僕も嬉しかったです。ありがとうございます”と笑顔を見せました。









映画にちなみ、すみっコたちと冒険に行くならどこへ行きたいかと問われると、井ノ原さんは“とりあえず僕は（すみっコぐらしのキャラクター）全員と新宿の街を歩きたいですね”と言うと、会場の大人たちからは笑いが。

さらに、“（新宿エリアの）隅っこのほうにはいいお店いっぱいありますからね”と畳みかけましたが、ゲストとして登場したキャラクター「しろくま」「とんかつ」「えびふらいのしっぽ」からは不思議そうに首をかしげられていました。



【担当：芸能情報ステーション】