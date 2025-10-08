“天の川が舞い落ちてくるような絶景”が一瞬で“岩の滝”に…中国観光名所の滝で土砂崩れ発生　大型連休で訪れた多くの客で帰り道は大渋滞

中国一の落差314メートルを誇る雄大な滝。

「天の川が舞い落ちてくるような絶景」と紹介される『雲台天瀑』です。

しかし10月5日、滝のすぐ横で突然、土砂崩れが発生。

山肌が崩れ、岩が滝のように次々と降り注ぎ、白い噴煙となって観光客を襲いました。

人気の観光地で突如発生した土砂崩れに、子供たちは号泣しています。

この日は国慶節の大型連休で多くの観光客が訪れていましたが、細く入り組んだ遊歩道を大勢の観光客が一斉に戻り始めたため、大渋滞。

背後からは白い噴煙が湧き上がり、迫ってきています。

中国一の落差を誇る滝がある雲台山公園は、中国の文化観光省から最高評価の“5A”に格付けされ、ユネスコの世界ジオパークにも認定される名所です。

現場となった雲台山の現地当局によりますと、最近降り続いた強い雨の影響で、5日午後3時前、滝の景観を望む場所から300メートルの地点で落石が発生。

けが人はいなかったということです。

雲台山の観光地としては、引き続き観光客の安全を第一に考え、安全確保を行うとしています。