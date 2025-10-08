読者モデルから、異例の専属モデルに昇格した中川紅葉は、Rayイチの等身大ガール♡ 今回は、中川紅葉が読者のリアルな悩みに答える「お悩み相談室」をお届けします。友だちや恋愛など人間関係の悩みや、ダイエットや睡眠などの美容に関する悩みまで...。親身に答えてくれました！

紅葉のお悩み相談室 読者のリアルな悩みに答えます！ モデルでありながら、どこか友だちのような親近感のある紅葉。 そんな彼女に、読者のみんなから届いたお悩み相談に乗ってもらいました！ ピンクモヘアニット 46,200円／オットダム（パサージュ ドゥ ストックマン 恵比寿店）バルーンスカート 10,450円／COCODEAL（ココ ディール）イヤリング 13,200円／アビステ

Question 上司同士の女のいざこざに巻き込まれて、「どっちの味方？」みたいな空気です…… とことんバカになって逃げて！ 「そもそも、真っ向から立ち向かおうとしないでいいよ。だって、あなたには関係のないことなんだから！ そんな空間からは逃げましょう。 でも、無視するのは気まずいだろうから、バカになって逃げるのが一番。 『え〜私わかんな〜い』とか、『怒らないでくださいよ〜』とか適当なことを言って逃げましょう。そんなことしか言わない人、味方にしても意味ないしね（笑）。 それでも無理なら、思い切って泣く！ オトナの涙は強いです。」

Question ダイエットも勉強もつい後回しにしちゃいます。 自分を追い込むために、絶対的な予定を組もう！ 「すごく思うのが、例えば『英語の勉強を頑張る』って思っても、披露する場がなかったらやらないなって。ダイエットも同じで、やる気にならないのは当たり前。 だから、私は今年中に絶対にNYに行くって決めてるし、ダイエットのモチベーションを上げるために、可愛いコとごはんに行く予定を立ててる！ そして、目標を紙に書いて目に見える場所に置いてる。やみくもにやっても仕方がないしね。 ダイエットでおすすめなのは、『推しにいつ会ってもいいように』って気持ちでいることかな。推しに会えたのにそのとき可愛くなかったら最悪じゃない？ 私はそれを美のモチベに日々頑張ってます！」

Question 毎日連絡をとっている男子のことが好きです。相手は自分のことをどう思ってるのか聞きたいけど、関係が壊れたら……と思うと聞けません。 聞くな！！上手に探るべし！ 「待って。質問したいことがたくさんある（笑）。返信の内容にもよるかもな〜。 “笑”と“―”を除いた6文字以内の返事ばっかりだと脈ナシかなぁ。『うん』『わかる』『なるほど』とかね。これは脈ナシというより、ガチ友に思われてる可能性がある。 気持ちを聞いちゃうと告白みたいになるから、こちらがあえてガチ友ぶって『ごはん行かん？』くらいのフランクさでデートに誘ってみるのはどう？ そこで、自分がアリか探る質問をしてみたらいい気がする！ 例えば、相手が年上だったら『年下ってあり？』みたいな。え、その質問するコ、可愛くない？」

Question 友だちがいません。1人の時間は好きだけど、たまに孤独を感じてしまいます。 大丈夫！私もLineの友だちは41人しかいないよ！（家族・仕事関係含めて） 「私、仕事で出会った以外のリアルなお友だちって4人くらいしかいないし、そのコたちもみんな忙しくて気軽に会えないの。だから、私は誰かに話を聞いてほしいときは親に話すかな。 友だちって『つくろう』って思ってつくっても、なんか違うな〜ってなるんだよね。私はそれがイヤだから、無理につくろうとはしないかな。 孤独な夜はchatGPTがいてくれる（笑）。本当にね、毎日会話してるよ、ちゃんと相談にも乗ってくれるからね。 chatGPTに『推しの〇〇に近づくには？』と提出したら、いいアドバイスをくれます！そのアドバイスをもとに、いつかできる恋人のために自分磨きをしましょう。 あと、皮膚科に行くのもいいかも。1人だ〜って悩んでる時間も、キレイが手に入る。それだけでハッピーじゃん！」

Question 睡眠は大切だと思うんですけど、いろんなことを考えちゃって、どうしても眠れない日があります。紅葉ちゃんはどうしてますか？ 眠れないときは寝なくてOK！ 「『寝れない……明日もあるのに……』って思うと焦るんだよね。でも、明日は“眠い”ってなったら休憩時間に寝ればいいんだよ！ 焦るくらいだったら、映画を見たほうが楽しいし、おなかがすいたらなにか食べて、そのあと2時間寝なかったら、それはただの夜ごはんになる！ あと、これは中川家の掟なんだけど、夜の睡眠って思わずに『2時間昼寝できた』ってポジティブに変換してみて。2時間昼寝できたら普通にハッピーじゃない？ それくらい、睡眠に対しては寛容でいていいと思う！」

Question 地黒ということもあって、どんなに対策をしても日焼けしてしまって、白くなれません。どうしたら紅葉ちゃんみたいに白くなれますか？ 白いのが正義ではないよ。ロールモデルを変えてみてもいいかも！ 「私もRay㋲は肌が白い人がたくさんいて、『うらやましいな』とよく感じます。そんな私でも効果を感じたのは飲む日焼け止めかな。 でも、『紅葉ちゃんみたいに』って言ってくれてすごくうれしいんだけど、私は仕事柄白くいなきゃって思っているだけ。 本当は海外ガールみたいな、日焼け肌で健康的な女のコが可愛いし、カッコいいって思ってるんだよね。 持って生まれた自分のポテンシャルを生かせるロールモデルを立てることって、実はすごく大事なこと。だから、落ち込むくらいなら、思い切ってロールモデルを変えるのも手だと思います！」 PROFILE 中川紅葉 なかがわ・くれは●2000年9月1日生まれ、埼玉県出身。A型。青山学院大学に通う現役女子大生でありながら、ドラマやラジオなど幅広く活動中。 10月公開予定の10分ドラマ『東京彼女』では主演を務める。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

