石川梨華、子どもたちに好評のワンプレートごはん披露 レシピ公開に「真似したい」「盛り付け可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が10月8日、自身のInstagramを更新。ワンプレート料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】石川梨華「美味しそう」と話題の手作りワンプレートごはん
石川は「昨日は新しいメニューにチャレンジ ネットで見つけて気になってたチキンライス！」とつづり、手作りのチキンライスプレートを披露。投稿では、チキンをこんがり焼いてから炊飯器で米とともに炊き上げるというレシピを紹介した。プレートにはチキンライスとタレをかけたチキンソテー、野菜やマカロニサラダなどが彩りよく盛り付けられており、「美味しかったし好評で良かった」と嬉しそうに締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「新しいレシピありがとう」「盛り付け可愛い」「これは真似したい」といったコメントが寄せられている。
石川は2017年3月に野上亮磨投手と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石川梨華、ワンプレートごはん公開
◆石川梨華の投稿に反響
