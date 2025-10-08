那須千本松牧場で初のハロウィーンイベント！かぼちゃの装飾やかわいい仮装姿の動物、限定メニューが登場
那須千本松牧場では、リニューアル1周年を迎える記念すべき秋に、「ハロウィーン2025」を初開催する。2025年11月3日(祝)までの期間、場内には「お化けかぼちゃ」やかわいらしいモンスターの装飾が登場。また、どうぶつふれあい広場では仮装した動物たちがお出迎えし、レストランではかぼちゃ尽くしの特別メニューを用意。さらに、週末限定のワークショップや、仮装した牧場公式キャラクター「セボン」の登場など、牧場ならではの楽しい企画が盛りだくさんだ。
【写真】どうぶつふれあい広場の動物たちもかわいい仮装姿に
■1.場内を彩るハロウィーン装飾や「お化けかぼちゃ」「動物たちやセボンの仮装」
■牧場周遊イベント「ことばさがしさんぽ」
10月1日〜31日(金)の期間中、牧場周遊イベント「ことばさがしさんぽ」を開催。無料の参加キットに、牧場内にいるハッピーツリーたちから文字を集め、正解の「ことば」を完成させると「セボン」の缶バッヂをプレゼント。完成した参加キットは、スポーツセンター、体験工房、千本松温泉の割引券としても使える。
●参加キット配布場所：にぎわい広場
●プレゼント引き換え場所：桜並木通りの中央にあるスポーツセンター
■わんこ イン 千本松牧場 ハロウィーン仮装フェスタ
同じく10月1日(水)〜31日(金)には、「わんこ イン 千本松牧場 ハロウィーン仮装フェスタ」も開催。ハロウィーンの仮装をしたわんこは、ドッグランを60分まで“わんこイン(100円)”で利用できる。また、インスタグラムに「#千本松牧場わんこハロウィーン」とハッシュタグを付けて、ドッグラン利用のわんこの仮装写真をアップした人の中から10人に、「わん！ダフル賞」として「セボン」のミニトート(相良織チャーム付)をプレゼントする※色は選択不可。
■2.ファームレストランハロウィーン限定メニュー
ジンギスカン特選ラムセットにかぼちゃスライスのトッピングや、栃木県産黒毛和牛 焼きすきセット(単品)に那須塩原産長ネギのトッピングなど、旬の食材を使用した特別メニューを用意。千本松オープンカフェでは、ほくほくのジャガイモに千本松のバターがたっぷりの「じゃがいもバター」(500円)が期間限定で登場する。
■3.ソフトクリームショップ秋限定メニュー
芋や栗など秋の味覚を使ったこの時期ならではのソフトメニューもチェック！
■4.週末限定！ハロウィーンテーマのアート＆カルチャーイベント
■柴犬作家Kururiiハロウィーン限定モーモー“うしさんキーホルダー”ワークショップ
宇都宮市の柴犬作家Kururii(クルリ)が「笑顔を紡ぐ柴犬のかたち」をコンセプトに、さまざまな手作り雑貨を届ける。今回はハロウィーン限定で、ちょっと怖くてかわいい牛さんが登場。木の牛さん本体に自由に色を塗り、手のパーツを貼って仕上げるワークショップ(1000円)を開催。
●開催日：10月11日(土)・12日(日)
■37minnaハロウィーン限定！大人も夢中になるトレジャーハンティング
那須塩原を中心に活動するクリエイター37minnaのハロウィーン特別企画。砂の中に眠るカギと宝石を探し出し、色とりどりの天然石を持ち帰ろう。また、ハロウィーン期間中限定で、砂の中に潜む「オバケ」を制限時間内に見つけ出すと、特別なプレゼントをゲットできる。
●参加費：800円
●開催日：10月4日(土)、12日(日)・13日(祝)、19日(日)、25日(土)・26日(日)
■【MOMIJIKA Factory】ハロウィーン限定キーホルダー先行販売
栃木県日光市のレザークラフト工房「MOMIJIKA」は、環境保全の観点から駆除されるシカの皮革を資源として活用する取り組みに力を入れている。今回、千本松牧場のハロウィーン企画に合わせて、オリジナルキーホルダー(1500円)の先行販売を実施。さらに、裏面に電気ペンで名前や絵を描けるクラフト体験も楽しめる。また、前回好評だった牛柄コインケースのワークショップ(2500円)も同時開催される。
●開催日：9月28日(日)、10月13日(祝)、18日(土)
■5.ファームショップではハロウィーン特集コーナーも
期間限定でハロウィーン装飾のコーナーを展開。お化けかぼちゃの装飾に囲まれた売場では、ハロウィーンモチーフのシールを配布する。
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントを開催する意図や狙いは？
那須千本松牧場はリニューアルから1周年を迎える節目に、新しい季節イベントとして「ハロウィーン2025」を初開催します。自然の中で楽しむハロウィーンを通じて、牧場ならではの魅力をより多くの方に体感していただき、年間を通じて訪れたい場所としての価値を高めることが狙いです。従来の動物ふれあいやグルメ体験に加え、秋ならではの装飾や企画を取り入れることで、リピーターの方にも新鮮な驚きを、初めて訪れる方には思い出に残る体験を提供します。
ーーイベントの目的やターゲットについても教えてください。
那須千本松牧場では、リニューアル1周年を記念して、牧場のブランド価値をさらに高めるとともに、秋ならではの新しい集客コンテンツを強化することで、地域の観光拠点としての存在感を広げていきます。「自然との共生」をテーマにした牧場独自のハロウィーン体験を提供し、地元・那須エリア全体の観光活性化にもつなげていくことを目指しています。ターゲットは、小さなお子さま連れのファミリー層や愛犬と一緒におでかけを楽しむご家族、SNS映えする体験を求める20代〜30代のカップル・若年層、そして栃木県や近隣県から気軽に日帰りで訪れる地域住民など、多様な来場者層を想定しています。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
最大の目玉は、地域の自然や動物たちとのふれあいをハロウィーンらしく演出し、いつもの牧場とはひと味違う体験ができることです。どうぶつふれあい広場では、かわいらしい仮装をした動物たちが来場者を迎え、公式キャラクター「セボン」も特別な仮装でイベントを盛り上げます。さらに、愛犬連れのお客様には「わんこ イン 千本松牧場 ハロウィーン仮装フェスタ」をご用意。仮装したワンちゃんは特別料金でドッグランを楽しめ、SNS投稿キャンペーンやフォトスポットも設置されるなど、ペットと一緒に思い出を残せます。また、グルメ面でもハロウィーン限定の楽しみが盛りだくさん。ファームレストランではかぼちゃを使った特別メニュー、ソフトクリームショップでは秋の味覚を取り入れた限定スイーツが登場し、食欲の秋を彩ります。にぎわい広場にはお化けかぼちゃのフォトスポットが登場するほか、牧場内を巡る参加型イベント「ことばさがしさんぽ」など、子どもから大人まで参加できる企画も展開。秋の牧場を余すところなく楽しめる、多彩なコンテンツが目玉です。
ーーこのアイデアはどのようにして生まれましたか？
牧場リニューアル1周年のタイミングで、「自然との共生」という牧場の基本理念を活かしながら、季節感のある新しいエンターテインメントを提供したいという想いから生まれました。広い場内を活かした装飾や、動物や犬連れのお客様が楽しめる仕組みを考えることに苦労しましたが、地元の生産者やスタッフと連携し、牧場ならではの体験型イベントをお届けできればと思っています。
ーー最後にユーザーへのメッセージをお願いします。
今回のイベントは130年以上の歴史を持つ牧場が提案する、全く新しいハロウィーン体験です。都市部のテーマパークとはひと味違う、自然豊かな環境の中で動物たちと触れ合いながら楽しめる、心温まるイベントとなっています。入場・駐車無料で気軽にお越しいただけるのも、地域の皆さまに愛され続けてきた牧場ならではの魅力です。かぼちゃの限定グルメや、週末限定のワークショップなど、何度お越しいただいても新しい発見があるよう、初めての試みですが、スタッフ一同心を込めて準備いたしました。この秋は、那須の雄大な自然の中で、ちょっと特別なハロウィーンをお楽しみください。皆さまのご来場を、仮装した動物たちとともにお待ちしております。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
