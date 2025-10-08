設営たった30秒で遮光率100%！【ロゴス】のソーラーブロックフルシェードがAmazonに登場！
設営30秒でプライベート空間を確保！【ロゴス】のソーラーブロックフルシェードがAmazonに登場！
ロゴスのフルシェードは、Q-TOPシステムを搭載し、約30秒で簡単に設営できるサンシェードである。ソーラーブロック加工が施されており、高いUVカット率と遮光性を備えている。
フライシートにはソーラーブロック加工が施されており、UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%を実現している。炎天下でも日差しをしっかり遮り、夏場の屋外でも涼しく過ごすことができる。
フルクローズタイプであるため、プライベートな空間を確保できる。着替えや授乳、荷物の管理など、様々なシーンで便利に活用できる。
折りたたまれたフレームを伸ばしてロックするだけのQ-TOPシステムにより、約30秒という短時間で設営が完了する。さらに、四隅には砂袋が付属しており、ペグが刺さりにくいビーチなどでも風に飛ばされるのを防ぐ。
フレームと生地が一体化しているため、パーツを紛失する心配もない。総重量も約3.0キロと軽量で、専用の収納バッグにしまって持ち運ぶことができる。強い日差しも、もう怖くない。このフルシェードで、太陽を気にせず、いつでもどこでも快適なアウトドアを楽しもう。
