BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像公開に 振付師も大集合
BE:FIRSTが6日に配信リリースした新曲「Stare In Wonder」のDance Practice映像が公開された。同曲は、きょう8日より放送が開始されるテレビアニメ『ワンダンス』（毎週水曜 後11：45）のオープニング主題歌として書き下ろされたもの。
【動画】BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像
原作のファンであるBE:FIRSTのプロデューサー・SKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ねながら制作に携わり、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語を音楽で表現。BE:FIRSTの楽曲を多数手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された同作は、雑音の多い世界で“音”にだけ向き合うことで自身を打破していくというテーマを軸に、原作のストーリーとも、BE:FIRSTの歩みともリンクするダンサブルかつエモーショナルなナンバーに仕上がっている。
振付はテレビアニメ本編でもダンスキャストを務めるKAITA（RHT.）、ReiNa（RHT.）、そしてBE:FIRSTのSOTAの3名が担当。今回公開されたDance Practice映像では定点撮影による全体の振付が堪能でき、KAITA、ReiNaも参加したラストのサビでは迫力あるパフォーマンスが展開される。
また、原作『ワンダンス』とコラボレーションした特別なLyric Videoも公開中。さらに、29日発売のBE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』には「Stare In Wonder」が収録され、MV盤にはSpecial Dance Performance映像を、BMSG MUSIC SHOP盤にはその映像に加えてBehind The Scenes映像も収められる。
テレビアニメ『ワンダンス』は、雑誌『アフタヌーン』（講談社）にて連載されている人気漫画が原作で、累計発行部数は110万部を突破。10言語で出版され、北米の漫画賞『You Should Read This Manga 2023』では「アニメ化を期待する作品」としても評価されている。アニメはきょう8日より、毎週水曜午後11時45分からテレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠にて放送される。
【動画】BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像
原作のファンであるBE:FIRSTのプロデューサー・SKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ねながら制作に携わり、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語を音楽で表現。BE:FIRSTの楽曲を多数手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された同作は、雑音の多い世界で“音”にだけ向き合うことで自身を打破していくというテーマを軸に、原作のストーリーとも、BE:FIRSTの歩みともリンクするダンサブルかつエモーショナルなナンバーに仕上がっている。
また、原作『ワンダンス』とコラボレーションした特別なLyric Videoも公開中。さらに、29日発売のBE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』には「Stare In Wonder」が収録され、MV盤にはSpecial Dance Performance映像を、BMSG MUSIC SHOP盤にはその映像に加えてBehind The Scenes映像も収められる。
テレビアニメ『ワンダンス』は、雑誌『アフタヌーン』（講談社）にて連載されている人気漫画が原作で、累計発行部数は110万部を突破。10言語で出版され、北米の漫画賞『You Should Read This Manga 2023』では「アニメ化を期待する作品」としても評価されている。アニメはきょう8日より、毎週水曜午後11時45分からテレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠にて放送される。