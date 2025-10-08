「岩が家に落ちた」土砂崩れインドで相次ぎ橋崩落やバスが土砂の下敷きに…死者も　エクアドル大統領の車に500人投石　抗議デモ激化

豪雨による災害が相次いでいるインド。

北部では土砂崩れが発生し、走行中のバスが巻き込まれました。

暗がりの中、作業をする掘削機。

周囲には、救助活動を見守っているとみられる多くの人が。

すると、奥から担架に乗せられた人が救急車に運び込まれていきました。

救急車のそばで人々が叫ぶなど、現場は騒然としていました。

地元当局は、この土砂崩れにより、これまでに18人が死亡し、複数のけが人が出ていると明らかにしました。

当時、バスには30人から35人ほどの乗客がいたとみられています。

事故を受け、州の首相はSNSに多くの人が土砂崩れの下敷きになっているおそれがあると投稿。

今後、被害者がさらに増えるおそれがあります。

また、インド東部の西ベンガル州ダージリンでも橋が崩落。

ロープを使い川を渡ろうとする人々の姿がありました。

地元メディアは6日、この地域でも土砂崩れが発生し、28人が死亡したと伝えています。

地元住民：

大きな岩が私たちの家に落ちました。私たちは本当に動揺しています。

一方、南米では7日、国のトップを狙った衝撃的な出来事が。

車に向け、石を投げる人々。

エクアドルのダニエル・ノボア大統領の車列がイベントに向かう際、沿道の人々が石を投げつけたのです。

さらに、大統領の車列の通行を妨害しようとしたのか、路上にはコンクリートのブロックが散乱しています。

ノボア大統領にけがはありませんでしたが、車の窓ガラスは割れ、車体には弾痕のような跡も確認できます。

当時、約500人の住民が車列に石を投げつけ、5人がテロと暗殺未遂の疑いで拘束されました。

エクアドルでは9月、政府がディーゼルの補助金廃止を発表したため、影響を受ける先住民による抗議デモが激化。

一部の州で非常事態が宣言されていました。