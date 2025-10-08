【シュガーバターの木】ファン待望♡4年ぶりの『ショコラバターの木』が復刻！

2025年2月にブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」から、ファン待望の“あの味”が帰ってきます♡4年ぶりに復刻する『ショコラバターの木』は、芳醇なバターの香りとホワイトショコラのとろける甘さが絶妙にマッチした人気商品。発売は2025年10月15日(水)から。数量限定＆なくなり次第終了のため、見つけたら早めのチェックがおすすめです。

シュガーバターの木の名作『ショコラバターの木』が復刻！

ブランド誕生15周年を記念して、伝説のスイーツ『ショコラバターの木』が4年ぶりに復刻します。特製シリアル生地には発酵バターをたっぷり使用し、香ばしさとコクを両立。

そこにミルキーなホワイトショコラを贅沢にとろ～りとかけた一枚は、まさに「背徳の美味しさ」。

冷え込む季節限定の登場で、チョコレートのとろける食感とサクサク軽やかな口当たりを同時に楽しめます。

秋の味覚を贅沢に♪MERCER bisから濃厚パンプキンシフォンケーキ登場

販売は10月15日から！数量限定で登場♪

『ショコラバターの木』は2025年10月15日(水)より販売スタート。約12万枚限定で、なくなり次第終了です。価格は10枚入り1,274円(本体価格1,180円)。購入はおひとり様2点までとなります。

販売店舗は、大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店など全国主要百貨店を中心に展開。

羽田空港やJR東京駅構内の「銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐」でも購入可能です。

食べるたびに幸せ広がる♡今だけの特別な甘さを

口に入れた瞬間に広がる発酵バターの香りと、ホワイトショコラのやさしい甘さ。『ショコラバターの木』は、寒くなる季節にぴったりの贅沢スイーツです。

長く愛される「シュガーバターの木」だからこそ生まれる上品な味わいを、この特別な機会にぜひ堪能してみてください♪ 今年の秋冬、自分へのご褒美にもぴったりです。