何度でも何度でも。ギズモード編集部員＆ライターの｢リピ買い｣アイテム
ついポチっちゃうものって、あるよね。
なくなるたびに書い直しているものや、一度に複数個買うほどのお気に入りって、誰しもひとつやふたつはありますよね。リピート買いするってことは、実際に使ってよかったものということ。ほかの人が実際に使ってみてよかったものって、知りたくない？ 知りたいですよね？
そこで、常日頃からこまめなAmazonチェックを欠かさないギズモード編集部員やライターに、リピート買いや複数買いしているものについて聞きました。いま開催中のAmazon｢プライム感謝祭｣だけではなく、ぜひ普段のお買い物の参考にしてみてください。
bpr BEAMS(ビーピーアールビームス) / ミニマル ウォレット
6年前から大体2年ごとに同じものを買い替えてます。普段使いでもアウトドアでもガンガン使ってます。
最初はまだキャッシュレス決済がここまで普及する前だったのでサブの財布でしたが、いまでは完全に一軍に定着しました。
見た目のネオンカラーが目を引くのでどこにおいても見つけやすいのと、何回か落とした際もクリアカラーで一発で財布だとわかるからなのか、今のところ100%無事に帰ってきてくれてるのが助かってます。
また、スペースが限られているからこそ、自然とカードやレシートを整理する考え方になる点やレジの会計時にちょっと会話するきっかけになってくれたりするのも気に入っていますね。耐久性はそこまでないですが、お手頃なのでヤレてきたら気分で買い替えてます。
（ライター･oh!ga）
ニトリル 手袋
お掃除やお料理での手洗い→手荒れの無限コンボを終わらせてくれた救世主。
薄くて手にフィットするので、ゴム手袋よりも使い勝手がよく、使い捨てできて衛生的。単価も安いので罪悪感少なめです。マストはマツヨシのモデルですが、在庫切れの時はAmazonブランドを選んで常設しています。脱手荒れしたいなら絶対用意しておいたほうがいいですよ！
（ライター･小暮ひさのり）
シマノ(SHIMANO) / ブレーキシューセット(左右ペア)
そんなに長距離は乗らないにしても、1年くらいで消耗してしまうスポーツサイクルのブレーキシュー。交換はそんなに難しくないので自分でやりましょう。もっと安い製品もいろいろありますが、SHIMANOはやはりブランドとして安心感があります。ブレーキの効きも持ちも他社製品よりいい気がします。
（ライター･巽英俊）
AZ4U ソーラーライト
こちらのライトは玄関前や駐車場などに置いています。夜になると勝手について、朝になると消えていて手間いらずです。
1回目に4個買って数年使い、最近また4個買い足しました。何年経っても変わらず使えています。
（ライター･haco）
ProGrade Digital（プログレードデジタル） / SDXC メモリーカード 128GB
デジカメのSDカードもどこかで買い替えないと寿命がきますし、セールのタイミングは変え時ですね（セール以外でも買ってるけど）。ProGrade Digitalを選んでいる理由は、信頼性とコスパのバランス。実際の歩留まりはさすがにわかりませんが、今まで5枚使って不具合が出たことはありません。
（ライター･ヤマダユウス型）
LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス 1000ml+100mlセット
ぼくはこれでガムをやめました。
2025年に買ったものは数あれど、ベストバイトップ5に入るレベルで愛用しています。
元々は口内&気分をリフレッシュするために、毎日のようにガムを噛んでいました。でもリステリンを使うようになってから、その｢フリスク×100レベルの圧倒的な爽快感と持続力｣によって、一切ガムを欲しなくなりました。焼肉屋で会計後にもらうガムも断っちゃうくらい。
同じ理由でガムを噛んでいる人はぜひ一度リステリンを使ってみて欲しいです。爽快すぎて、もはやちょっと痛さすらありますけど、病みつきになります。
おすすめは液体はみがき的に使える紫です。
（ライター･ささきたかし）
プロテクトユー / 折りたたみ日傘
今年の夏、日傘デビューしました。紫外線対策はもちろん、陽射しを遮ることで体感気温も下がって快適です。
しかーし、まだ日傘を持ち歩く習慣が身についていないせいか、とにかくいろんなところに置き忘れては買い足しており、気がつけば夏の終わりまでに3回もポチっておりました…。ちなみにPROTECT Uの晴雨兼用タイプは生地がしっかりしていて急な夕立にも対応できるのがオススメポイントです。
（ライター･渡辺大輔）
BoYata（ボヤタ） / スマホリング
紛失したりなど買い直して3個目。とにかくMagsafeによる吸着力とリング稼働時の硬さに安心感があります。以前は、結構な頻度でスマホを落としていました。もちろん、画面やボディを守るためにカバーもフィルムも装備していたので、大事には至りませんでしたが、このリングを装着してから指を引っ掛けられることで手が滑らなくなりました。棚ぼたのメリットとしては、景色がいいところをランニングした時にセルフィーしやすくなったことですね。
（ギズモード編集部･ハナサキ）
オーム(OHM) / 回転タップ6口壁コンセント
いま確認したら3つ買ってました。
使い勝手のいい場所にあるコンセントは出番が多くなりますよね。コンセントが1カ所につき2口って足りなくないですか？ 私はこれで3倍に増やしています。
コンセントが回転するので、ACアダプタもほかとケンカせずに使えるのがグッド。
雷サージ軽減や過電流防止ブレーカーといった安全機構も安心感あります。
（ギズモード編集部･金本太郎）