「筋肉すごい！」セカオワメンバー、海外プライベートショットに「無邪気すぎんだろ」温度差やばくて最高」反響
SEKAI NO OWARIのNakajinさんは10月7日、自身のInstagramを更新。海外でのプライベートショットを公開しました。
【写真】楽しさ伝わるプライベートショット
コメントでは、「肉体美!!」「飛び込む瞬間ショット楽しそうで好きです」「なかじんがはっちゃけてるの大好きです」「無邪気すぎんだろ、かわいい」「真面目とおちゃらけで温度差やばくて最高です大好き！」「久々なかじんの筋肉拝めて幸せです」「筋肉すごい！」「相変わらずのシックスパックです！ホントになんで太らないんですか？？」「えぐいえぐいえぐいえぐいえぐい」と、歓喜の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「肉体美!!」Nakajinさんは「Singapore part2」と題し、プライベートショットやライブのオフショットなど8枚の写真を載せています。自身がプールに入る姿や街を歩く姿などシンガポールを満喫している様子です。特に7枚目ではプールに飛び込む瞬間の写真も披露し、躍動感がすさまじいです。
「お酒飲んでる時が本当に幸せそう笑」5日にはシンガポールを楽しむ別カットを披露していたNakajinさん。他メンバーも登場し、仲の良さがうかがえます。ファンからは「お酒飲んでる時が本当に幸せそう笑」といった声が。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
