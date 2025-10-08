銀座で「大人のセボンスター」第3弾発売へ！ ラベンダーカラーの宝石を使った“シルバーモデル”
宝石専門店「KARATZ」は、10月17日（金）〜10月30日（木）の期間、アクセサリー玩具菓子「セボンスター」をモチーフにした「大人のセボンスター」第3弾を、東京・銀座にある博品館TOY PARK銀座本店1階イベントスペースで先行販売する。
【写真】青紫系の色味が美しい！ ラベンダータンザナイトも
■2種類の宝石から選べる
今回発売される「大人のセボンスター」第3弾は、第1弾で登場したペンダントの、カラーと宝石をチェンジした「大人のセボンスター ペンダント シルバーモデル ミラージュedition」。
カラーリングを涼やかで高級感たっぷりなシルバーカラーに統一した「ミラージュedition」は、趣の異なる2種類のラベンダーカラーの宝石が用意され、ピンクみを帯びた淡いカラーの「ラベンダークォーツ」と、ヴァイオレットに近い色味を持つ「ラベンダータンザナイト」から選べる。
いずれも、「セボンスター」の特徴的なカットを忠実に再現するため、宝石の扱いに長けたインドの熟練職人と直接のやりとりを重ね、試行錯誤の末に納得のいくクオリティに到達。加えて、脇石に使用するダイヤモンドにはVSクラス相当のD〜Gカラー、H＆Cを厳選している。
また、購入特典も用意。「セボンスター」のパッケージを再現した気品あふれる「特製『セボンスター』ジュエリーケース」をはじめ、乙女心をくすぐるモチーフが並んだ「特製ギャランティカード」や、ラベンダーカラーのリボンがかわいい「特製ショッパー」が付属する。
なお、「大人のセボンスター」第3弾は複数アイテムが登場予定で、冬にかけて順次展開。さらに、「大人のセボンスタ」第1弾が、12月10日（水）22時00分〜12月21日（日）23時59分の期間、「KARATZ」オンラインストアで再販される。
