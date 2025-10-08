今回注目するのは、今月23日に告示、来月9日に投開票される県知事選です。7日、2人目となる候補者の出馬表明があり、いよいよ選挙戦へ突入していきます。今回は選挙で誰もが記入する投票用紙に隠された秘密をミヤワキのシテンで取材しました。



8日午前、広島市内の印刷会社で投票用紙の印刷が始まりました。

投票用紙は白色の「県知事選挙」とクリーム色の「県議会議員補欠選挙」の2種類、合わせて約244万枚です。

刷り上がった用紙は、立ち会った県選管の職員がサイズなどに不具合がないか、入念に確認していました。





■県選管事務局 酒井賢児事務局長「県民のみなさん一人一人の声がしっかり届くようにミスなく着実に準備を進めてい きたい」投票用紙は10日、県内各地の選管に発送される予定です。印刷された投票用紙。正確な数字は231万7400枚です。県内の有権者の数、約227万6000人にさらに予備分を含めたものになります。つまり、仮に投票率が100％だったとしても十分足りる数になっているんです。そんな投票用紙の印刷現場に潜入しました。■宮脇キャスター「これがまさに投票用紙が印刷されている場所 っていうことなるんですね」「これ相当な数ですね」すごいスピードこれどれぐらいスピードで印刷されているのか」■職員「1時間に1万2千枚印刷されて いると聞いています」244万枚の投票用紙を8日の一日で印刷してしまうという、この機械。1つのシートに36枚の投票用紙を一度に印刷します。■宮脇キャスター「きれいに、しっかり印刷されていますね。今、どういう作業になるんですか？」■職員「はい、カメラで傷や汚れなど、 かすれなどがないかを全部の枚数チェックしているこうやってランダムに抜き出して人の目でもチェックしている。どうしても機械だけではチェックできない傷とか小さな汚れがあるので、熟練の職人さんがチェックをして十分なものに仕上げていく」このように細部までこだわられている投票用紙ですが、実はただの「紙」ではないんです。■宮脇キャスター「いつもこの投票用紙、気になっていたんですけど材質って普通の紙とは違いますよね？」■事務局長「BPコート紙という名前になっています」■宮脇キャスター「特殊な加工がされているっていうことなんですね？」■宮脇「どうして、そういう紙を使っているんですか？」■事務局長「これは折って投票箱に入れた際にすぐに元に戻るこうすることによって開票するときに元に戻す必要がなくなる」■宮脇キャスター「あ、もうほんとうに開いた状態になってるっていうことなんですね投票箱に入った瞬間にはこれだいぶ作業効率が違う」■事務局長「開かなくてもいいということになりますので、開票作業はスムーズになるかと思います」さらに、投票用紙といえば、鉛筆で記入しますが、夏の参議院選挙では「鉛筆で書くと消される」「不正選挙が行われる」といった根拠のないデマがネット上などで広がりました。実際に鉛筆で書いてもらいました。■宮脇キャスター「消えたりはしないんですか？鉛筆だと」■事務局長「鉛筆だと消えたりはしないですね」■宮脇キャスター「こんな感じなんですね。こすったら字が消えてしまうんじゃないか と思っていたんですけどそうでもないんですね」わかっているようで、あまり知らなかった投票用紙の秘密。公平公正、かつ迅速な開票のために投票用紙にも様々な工夫があります。そした準備もある中、県知事選挙の過去の投票を見ると30％前後と低い状況が続いています。そうなると、約7割の投票用紙は使われないままで終わってしまうということになってしまいます。今回の県知事選と県議補選では投票用紙の印刷や発送などに約1300万円の経費がかかっています。これも全て税金です。無駄にしないためにも投票に行きましょう。【2025年10月8日 放送】