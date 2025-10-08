後を絶たない教職員によるわいせつ事件を受け、教育委員会が再発防止を講じていますが、独自の対策に乗り出す学校もあります。訪れたのは府中高校です。



■広島県立府中高等学校 國藤 生美校長

「これは校内で死角となりうる場所をあらいだしてまとめたものです」



校舎の図面に書き込みがされていました。青色は、日常的に人通りがある場所。

一方赤色は、普段は通らない「死角」になりやすい場所を示します。これは、教師が生徒と2人きりになりやすい場所を把握するためにまとめたものです。

赤く記した場所の一つが非常階段です。その場所を案内してもらいました。





■広島県立府中高等学校 國藤 生美校長「ここが非常階段です。一部分しか見ることができません。校舎の中から見るときに死角となっている」トイレも一部の教職員から赤の印を付けられました。■広島県立府中高等学校 國藤 生美校長「トイレについて発表したグループは内側から鍵がかけられるというところを心配している」「気づきに繋がったと思います」「死角」となる場所は教職員同士で共有し合っています。■広島県立府中高等学校 國藤 生美校長「これで場所を確認した上で、人通りが少ないところだねというような事を確認していく不祥事の防止というのは繰り返しやっていくことが非常に大切だと思う。本校ではしっかりとやっていきたいと思います。」授業があるときは職員室からあえて「死角」となる場所を経由して教室に向かうなど、不祥事を防いでいるということです。【2025年10月8日 放送】