【10月のムーンアクション】10月14日は下弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■10月のムーンアクションは？

10月の満月のことをネイティブアメリカンはHunter‘s Moon（狩猟月）と呼んでいました。夏の間に太ったシカやキツネを狩るのに適した月なのだそうです。

この月は特別に明るく照らす時間も長い。日本では、10月6日は十五夜。月が一年で一番キレイに見えるときです。7日が満月ですから、まん丸にちょっぴり欠けた十五夜のお月さまです。

この時期は願掛けにもピッタリ！ 9月22日の新月から願いをかけ始めるのがオススメですが、10月からでも大丈夫。雨や曇りの日でも、雲の向こうにお月様はいるので毎日願いをかけましょう。

満月の日に願いがかなうといわれています。願い事は欲張らずひとつだけ。具体的に願うのが叶うコツです。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■10月11日〜20日

11日（月齢19.3）……トラブルから始まることもある。常に前向きでいきましょう。

12日（月齢20.3）……ラッキーハプニングがありそう。オーバーアクションで喜んで！

13日（月齢21.3）……シーサイドのホテルでお食事を。宿泊も大賛成。

14日（月齢22.3・下弦）……笑う門には福来る。コメディ映画がオススメ。

15日（月齢23.3）……シルバーのブレスレッドが愛のお守りに。

16日（月齢24.3）……時間が解決してくれそう。焦らずのんびり。

17日（月齢25.3）……ハンドメイドにツキあり。大作に挑戦を！

18日（月齢26.3）……たまには羽目を外して楽しみましょう。カラオケで大声出してみて。

19日（月齢27.3）……意外なところから味方が現れそう。周囲をよく見まわすと◎。

20日（月齢28.3）……本やDVDで脳内トリップをするのがオススメ。宇宙に思いをはせて。

10月31日はハロウィン。元々は天の諸聖人と殉教者の霊を祭る万聖節の前夜祭で、あらゆる霊や魔が地上に戻り、我が物顔で飛び回る日として人々に恐れられていました。

今では楽しいお祭りの日。子供も大人も仮装して、「トリック・オア・トリート」といいながらお菓子をもらってパレードを楽しみます。最近はハロウィンのお菓子もいろいろと出ていますので、ティータイムを楽しむのもオススメです。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

