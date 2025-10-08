宇賀なつみ、23年ぶりに“古巣”に復帰を報告「あの時間がなければ、今の私はいなかったかもしれません」
元テレビ朝日のアナウンサーで現在フリーの宇賀なつみ（39）が8日、インスタグラムを更新。23年ぶりに“古巣”でのアルバイトを報告した。
【写真あり】制服似合いすぎ…宇賀なつみ、23年ぶりに“古巣”に復帰
宇賀は「23年ぶりに、マクドナルドでアルバイトをしてきました!!」と報告。「高校1年生、初めてのアルバイトはマクドナルドでした」と告白し、「当時はスーパーデフレ時代で、ハンバーガーは65円、チーズバーガーは80円。若い人たちは、ビックリするかもしれませんね。ちなみに、時給は750円でした(^^)」お振り返った。
マクドナルドでのアルバイトでは、「社会人としての基礎を教わり、接客の楽しさや奥深さを知ったあの時間がなければ、今の私はいなかったかもしれません」と感謝。「あれから何が変わって、何が変わっていないのか？丸一日本気で働かせてもらいましたので、その模様を、見守っていただけたら嬉しいです」とし、「10月12日(日) 12:00〜 テレビ東京【胸熱カムバック！浦島バイトちゃん】是非ご覧下さい〜〜」とアピールした。
【写真あり】制服似合いすぎ…宇賀なつみ、23年ぶりに“古巣”に復帰
宇賀は「23年ぶりに、マクドナルドでアルバイトをしてきました!!」と報告。「高校1年生、初めてのアルバイトはマクドナルドでした」と告白し、「当時はスーパーデフレ時代で、ハンバーガーは65円、チーズバーガーは80円。若い人たちは、ビックリするかもしれませんね。ちなみに、時給は750円でした(^^)」お振り返った。