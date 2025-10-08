モデルでタレントのアンミカ（53）が、8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（後7・00）に出演し、母や家族にまつわるエピソードを明かした。

常にポジティブな思考がイメージされるアンミカ。「もともとは内気でネガティブでした」と明かし、スタジオを驚かせたが、「でもポジティブな母親の言葉で今のアンミカができました」とも打ち明けた。

両親と5人きょうだいの7人家族。大阪では知人の家の2階の四畳半で暮らす、極貧生活だったが、母の持ち前の明るさで、明るい家庭だったという。

幼少期のアンミカには、大きなコンプレックスが。きょうだいの中では1人だけぽっちゃり体形だったという。そんなアンミカに、母が掛けた言葉が、再現VTRで紹介された。「大人になると、本物の美人っていうのは、一緒にいて心地いい人を言うねん」という一言。VTRを見ながら、アンミカは「これは大きかったなあ」とつぶやいた。

アンミカの将来に大きな影響をもたらしたのも、母の言葉だった。「ミカちゃんは手足がすらっとして長いから、モデル向きやね」というもので、この言葉を励みに、小学校低学年にしてモデルの夢を持ったという。

「うち、兄は“よくしゃべるし、正義感が強いから、法律やれば？”とか、“ミカちゃんはよく見たら手足長いから、モデルさんいけるんちゃう？”って、一人一人いいところを見つけて、比較せずに伸ばしてくれた。やりたいことを、あんたにできるわけないやんって言われたことは一度もない」

その言葉に勇気づけられたのは、アンミカだけではなかった様子。「実際、お母さんが“あんた、これが向いてるんちゃう？”っていう職業に、全員就きました。ホント感謝してます」。母子の微笑ましいエピソードに、スタジオには感嘆の声が広がっていた。