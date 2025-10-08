車いすで生活する女子高校生・河野桃子さん。彼女が全国大会で受賞したのが弁論の最優秀賞です。社会に訴えたい思いをまとめた7分間のスピーチ。木村知事の前で披露しました。





7日に県庁を訪れたのは東稜高校2年の河野桃子さんです。筋肉の発達が遅く、車いすで生活している河野さん。ことし7月に行われた全国高等学校総合文化祭の弁論部門で差別について訴え、最優秀賞・文部科学大臣賞を見事受賞しました。表敬訪問では木村知事にその結果を報告。受賞の報告を終えると…。





（河野桃子さんの弁論）

「祖母に尋ねたことがあります。 どうして差別はなくならないと思う？すると祖母は少し考えてこう答えました。自分には関係ないことだと思ってるからじゃない？今は関係ないかもしれませんが、老いは皆さんにも必ずやってきます。では想像してください。年老いて車いす生活のあなたの前にそびえ立つ階段。」



障がい者に対する差別や偏見、社会に訴えたい思いをまとめた河野さんの弁論。本番と同じ7分間のスピーチを知事に披露しました。





■木村敬知事

「河野さんありがとうございました。まさかこの場で全部をご披露いただけるとは。河野さんの唯一無二の世界というのが、スピーチの中身自体の重みを作ったんじゃないかな」



■河野桃子さん

「声に耳を傾けていただいて、気づきをまずしてもらって。自分事として生きていただいたらちょっとずつでも世の中は変わっていくんじゃないかな」



自身のことを「未来の先駆者」と話す河野さん。これからも差別を無くすため、歩み続けます。