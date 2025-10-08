英ウェンブリースタジアムで行われた「ジ・エラズ・ツアー」の公演でパフォーマンスを披露するスウィフトさん＝２０１４年８月１５日、英ロンドン/Kate Green/Getty Images

（ＣＮＮ）米歌手テイラー・スウィフトの最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」を巡って賛否両論の声が上がっているが、本人は意に介しておらず、この状況を受け止める準備ができているようだ。

スウィフトは７日、アップルミュージックの「ゼイン・ロウ・ショー」に出演。新曲に対するファンやリスナーの受け止め方の「混乱を歓迎する」と語り、毀誉褒貶（きよほうへん）を受け入れる考えを示した。

「アルバムの発売初週に私の名前やアルバムのタイトルを口にしてくれれば、それだけで追い風になる。それがショービジネスのルールだ」（スウィフト）

スウィフトのアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」はツアー中の生活や、婚約者トラビス・ケルシーとの情熱的な恋愛のまっただ中にある現状をうかがわせる内容で、先週リリースされた。

「アートに対する皆さんの主観的な意見には大きな敬意を抱いている。私はアート警察ではない」とスウィフト。「言ってみれば、誰もが自分の望む感じ方で感じる権利がある。私たちのエンターテイナーとしての目標は、鏡になることだ」と説明している。

スウィフトはグラミー賞１４回受賞の経歴を誇る。ファンやフォロワーから、アルバムへの好意的とは言えない反応を耳にするのは初めてではないとも語った。

「ファンの意見を目にしていつもうれしいのは、以前は（２０１７年の６枚目のアルバム）『レピュテーション』に共感できなかったが、今は人生でいろいろな経験をして、これが一番好きなアルバムになった、という声だ」

先週には国内外のスウィフトファンが「ショーガール」のリリースを祝うため、音楽店の前に列をつくってリスニングパーティーに集まったが、その反応は賛否が分かれた。

リリースに合わせて高額な物理メディアを複数発売するのはやり過ぎだという声もあれば、シェークスピアの古典的な登場人物を乱暴に扱ったことを問題視する人も。そして、これは始まりに過ぎない。