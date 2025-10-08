◆バレーボール男子 国際親善試合 第２日（８日、東京・有明アリーナ）

日本とヨーロッパの王者対決第２戦で、世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと対戦した。ペルージャはセッター・ジャンネリが先発。前日に４本のサービスエースを奪った石川祐希はスタメンから外れた。一方のサントリーは高橋藍らが先発も、パリ五輪代表のセッター・関田誠大は外れた。

第１セットはペルージャが２５―１９で先取。石川は１８―１４から途中出場した。３枚ブロックをかわすスパイクなど見せ場を作った。藍は６得点を挙げた。

◆国際親善試合 サントリーとペルージャは１月に２６年１２月末までのパートナーシップ契約を締結。「Ｑｏｏ１０ ワールドチャレンジシリーズ」は７、８日に１万５０００人収容の有明アリーナで初開催。観戦チケットはチームと同じホテルに泊まれるなど特典が付く１口１００万円のプレミアム体験ツアーから５０００円のものまで開幕前に完売。今大会限定のオリジナルユニホームも制作。２６年にはイタリアでも開催予定。