女優のすみれが７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。父が再婚した当時の心境を振り返った。

この日は、子連れで再婚した家族や事実婚によってできた家族「ステップファミリー」をテーマにトークを展開した。

すみれは父に俳優の石田純一、母に女優の松原千明を持つ。牴鳩録洵瓩納身の家族構成を説明。出演者からは「大河ドラマかと思った」「徳川家を見てるような」の声も飛ぶ中「みんな仲良いです。私が中心になってる感じで仲良くて」と語った。

父の石田は３回結婚している。１人目の妻との間には、俳優で長男のいしだ壱成が誕生。２人目の妻が松原で、長女のすみれが生まれた。現在は３人目の妻でプロゴルファーの東尾理子と結婚し、３人の子どもをもうけた。

すみれは「パパが再婚するって聞いたときに『私のパパなのに取られちゃう』って気持ちになっちゃって。ママも再婚するって言ったときにも『私のママが取られちゃう』ってなっちゃって、すごい悲しんでたときもありました」と当時の心境を吐露。

「悪気はなく周りの友達とかが『本当のパパじゃないよね？』とか言ってきたりして。それに傷ついちゃったりして、ストレスを溜めちゃってた時はありました」とステップファミリーとして大変だった時期も明かした。