東大出身の女優・菊川怜（４７）が、意外な姿をアップした。

菊川は８日までにインスタグラムで「テレビ東京の『ワンにゃフル物語』に１０／８（水）に出演します」とテレビ出演を報告。「可愛い動物達が沢山登場します！思わず涙してしまうような感動的なシーンも ぜひご覧ください」と呼びかけた。

投稿には、ピンクの猫のかぶりものを身につけたスタジオでのオフショットをアップ。東大工学部建築学科卒の知的タレントとしてクイズや情報番組で活躍する菊川だが、キュートなポーズでイメージをがらりと変えた。

番組の公式ＳＮＳでもかわいい猫姿が紹介され、フォロワーは「キャワイイ」「着ぐるみ出演ですか」「おやおや、被り物にチャレンジされましたか！？」「お美しい」「可愛いすぎる」と驚いた。

菊川は、女優やフジテレビ系「情報プレゼンター とくダネ！」のキャスターなどで活躍。プライベートでは２０１７年４月、実業家の穐田誉輝（あきた・よしてる）氏と結婚し、１９年４月に第１子、２０年１２月に第２子、２２年１０月に第３子を出産したことを発表。２４年１１月に離婚を公表した。