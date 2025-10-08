中丸雄一、「５時夢」サプライズ出演決定の反響聞かれ「自分に関連する記事は表示しないようにしてるんで…」

元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。先週の放送でコメンテーター就任がサプライズ発表された後の反響を明かす一幕があった。

この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正に「前回登場の反響はどうでしたか？」と聞かれると「めちゃくちゃメール来ましたね、連絡が。『おめでとう』と」と答えた中丸。

共演の小原ブラスが「ヤフーニュースとか見てる？ いっぱい書いてあったよ。コメントもいっぱいついてた」と言うと「本当ですか？」と口に。小原が「（内容は）結構、叩かれてた」と明かすと「言わないで！」と叫んだ後、「自分に関連する記事は表示しないようにしてるんで」と明かした。

垣花に「めちゃくちゃネット記事になって、トレンドでも『５時夢』のワードが２位になりましたから。反響で言うと、実際にキー局からの仕事のオファーはありましたか？」と聞かれると「その辺はちょっと僕、把握してないんで分からない」と率直に答え「（メールも）『おめでとう』とは来ましたけど、番組の内容についての感想は１通もなかったんで、多分、見てないんじゃないかなって気持ちですよね」と、ぶっちゃけていた。