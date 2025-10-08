欧州株　堅調、仏首相が年末までに予算成立の意志示す
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 9536.39（+52.81　+0.56%）
独ＤＡＸ　　24480.90（+95.12　+0.39%）
仏ＣＡＣ40　 8019.51（+44.66　+0.56%）
スイスＳＭＩ　 12615.88（+94.09　+0.75%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46920.00（+68.00　+0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6770.50（+9.00　+0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25083.50（+44.25　+0.18%）

※ ルコルニュ仏首相
「年末までに予算成立という共通の意志があり、本日中にマクロン大統領に解決策を提示する予定だ」と述べている。これを受けて、仏１０年債利回りは５ｂｐ低下の３．５２％となり、独仏利回り格差は８３ｂｐに縮小