欧州株 堅調、仏首相が年末までに予算成立の意志示す 欧州株 堅調、仏首相が年末までに予算成立の意志示す

リンクをコピーする みんなの感想は？

欧州株 堅調、仏首相が年末までに予算成立の意志示す

東京時間19:29現在

英ＦＴＳＥ100 9536.39（+52.81 +0.56%）

独ＤＡＸ 24480.90（+95.12 +0.39%）

仏ＣＡＣ40 8019.51（+44.66 +0.56%）

スイスＳＭＩ 12615.88（+94.09 +0.75%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間19:29現在

ダウ平均先物DEC 25月限 46920.00（+68.00 +0.15%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6770.50（+9.00 +0.13%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25083.50（+44.25 +0.18%）



※ ルコルニュ仏首相

「年末までに予算成立という共通の意志があり、本日中にマクロン大統領に解決策を提示する予定だ」と述べている。これを受けて、仏１０年債利回りは５ｂｐ低下の３．５２％となり、独仏利回り格差は８３ｂｐに縮小

外部サイト