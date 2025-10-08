女子ゴルフの渋野日向子（26＝サントリー）が国内ツアー屈指の高額賞金大会NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（スポニチ主催、23日開幕 兵庫・マスターズGC）に出場する。8日までにエントリーを済ませた。

米ツアー本格参戦4年目の今季は22試合で予選通過10回、トップ10入り1回で現在ポイントランク104位。来季シード確保にはポイントの上積みが必要な状況だ。

しかし今週からのアジアシリーズ4試合は出場権がないため、今週のスタンレー・レディース・ホンダ（10日開幕、静岡・東名CC）、来週の富士通レディース（17日開幕、千葉・東急セブンハンドレッドC）に続き、3週連続で国内ツアーに参戦する。

マスターズGCレディースは4年ぶり3回目の出場。過去2回は19年は12位、21年は予選落ちだった。

米ツアーはあと1試合出場の可能性がある。国内ツアーで浮上のきっかけをつかみ、逆転シード獲得につなげたいところだ。

同じく米ツアーを主戦場とする西村優菜（25＝スターツ）の出場も決まった。3年ぶり3回目の出場で22年には4位に入った。