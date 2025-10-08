２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ・井ノ原快彦（４９）が８日、都内で劇場アニメ「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」（３１日公開）のおひろめ試写会に井ノ原とともにナレーターを務める本上まなみ（５０）、主題歌を担当する木村カエラ（４０）と登場した。

本作は２０１２年に誕生した、隅っこを好むという、ネガティブで個性的なキャラクター達が躍動するシリーズ最新作。作品に関連して、最近アゲアゲになったことをトーク。２児の父である井ノ原は「今ですよ、今しかないですよ。こんなにたくさんの子どもたちやお父さん、お母さんが来てくれて」と会場を見渡して感慨深げに話した。

作品キャラクターの登場にもテンションがあがった様子で「大好きなえびふらいのしっぽ、とんかつ、しろくま。皆さんに囲まれた今が一番テンションがあがっています！ うれしくてしかたないっ！」と語った。

井ノ原の興奮ぶりに、本上も「最近アゲアゲなのが今日」と語り「木村カエラさんに２０年ぶりに会うことになりました。デビュー当時にインタビューをさせてもらって、そんなにたつんだと思って感慨深い。アゲアゲです」と話した。