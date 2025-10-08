来週月曜日、大阪・関西万博が閉幕します。入場券の販売はすでに終了、当日券の入手も大変な状況ですが、今日を含めて残り６日、東海地方からも多くの人が訪れているようです。きょうの様子を取材しました。

【写真を見る】“当日券“求めて2日連続野宿の人や… 先頭は前日のお昼から 閉幕まで5日の大阪･関西万博 入場前の行列に密着

10月8日午前2時ごろ…



万博会場近くの路上には暗闇の中、横になっている人々の行列が…いったいなぜ、硬い地面で夜を明かしているのか。



（並んでいる人）

「予約できていないチケットがあります」

「チケットだけあるんですけど、日時指定が取れていなくて」

（並んでる人）

Q.きょうは何時から並んでいる？

「きょうは昨晩の午後8時から。日付の予約が取れていない。チケットはあるんですよ。（いわゆる）死に券」



チケットを買ったのに、日時指定の予約が取れずに入場できない“死に券”。



9月時点で、死に券の枚数は約91万枚に上るといいます。

先頭は前日午後1時から… “2日連続野宿”してでも入りたい！

スタッフが、長い行列の先頭へ向かうと…



（先頭の男性）

Q.先頭ですけど何時から並んでいる？

「午後1時から並んでいます。きのうのお昼の」

（スタッフ）

「ちゃんと飲み物まで…」

（先頭の男性）

「まだおにぎりがあすの朝の分も残っていたりとか」

取材を続けていると、並んでいる人たちにトイレの場所などを丁寧に案内する女性が…この人はいったい？



（2番目の女性）

Q.めちゃくちゃ詳しいですね

「2連泊もすると詳しくなる。きのうからいるから仲良くなってね」

Q.ご家族やお友達とかじゃない？

「皆さんおひとりさまで来られている。人類みな兄弟。万博ファミリーです」

何と、おとといもここで野宿をして先着順で会場へ入り、きょうも入場しようと野宿をしているツワモノです！



（2番目の女性）

「家で寝るのも、ここでゴザ敷いて寝るのも、寝てしまえば一緒。入るまでの過程が長く感じないんですよ。昼の2時からでも先に先輩がおられたから、それでしゃべってたらあっちゅうまにね。花火も特等席で見られたし。『万博泊したね、2連泊したね』というのも思い出に変わるじゃないですか。全てが思い出」



早朝4時40分、ようやく万博の敷地内に入るゲートが開門。会場までさらに約4時間待ち続けます。

きのうの万博終わりに再び並んだ人も…

（松本道弥アナウンサー 東ゲート午前7時半）

「開場まであと1時間半ですが、とてつもない人数がゲート前に集まってきています」



徹夜組だけでなく、あらかじめ入場予約した人も次から次へとやってきます。その数は、ことし5月に比べて明らかに増えています。



そして、トイレの前にもものすごい行列です！

さて、入場待ちの列の先頭には、やはりこの人が。万博ほぼ皆勤賞の、愛知の男性です。



（175回来場 福安隆夫さん）

「（きのうの万博が）終わってから並んだ」

Q.きのうの夜9時前から並んでいる？

「そうです。防災や防寒のこういうものや…あと寝袋」

Q.寝袋を持ってきてまで

「じゃないと寒くて寝られない」

Q．早く来る意味は？

「早く来る最大のメリットは人気パビリオン。なかなか予約が取れない…イタリア館に7時間並んで入れるだけいい。7時間ではイタリア行けないので」

もはや「並んで楽しむ万博」に？

ゲート前に並べるのは、事前に入場予約できた人たち。しかも、朝一番の入場予約が取れているのに…



（名古屋から）

「きょうというかきのうの夜（に来た）。会場前に着いたのが午後11時過ぎ。外でシートを敷いて一晩泊まった。せっかく午前9時の枠が取れたので、最大限有効活用したい」

（三重から）

「21回目。閉幕の日にも来る。これだけの人が来るんだから価値がある」

（名古屋から）

「きょうは6回目。さよならをしに来た」

Q.きょう自分も最終回？

「最終回で。イタリア館に行きたい」

Q.イタリア館はまだ行けていない？

「まだ行っていない。きょう行こうかと。今更文句はない、お祭りなので楽しんだもの勝ち」



並ばずに済むかどうかではなく、もはや「並んで楽しむ万博」になっているようです。

当日券を求めて12時間以上待ち、念願の初万博！

そして、先着順の当日券を求め、予約無しでゲート前に並んでいた「徹夜組」。名古屋から来たかおりさんは…



（名古屋から来た かおりさん）

「正午過ぎに入れました。12時間以上は確実に待っていますね」



ゲットできた当日券は正午入場のもの。引き換えてゲートをくぐるまで、さらに2時間待って、ようやく念願の初万博です！

（かおりさん）

「すごいですね。初めて見たけど圧巻ですね、大屋根リング」



まずは入場の10分後からできる、パビリオンの予約にチャレンジ！



（かおりさん）

「全部×ですね、どうしましょう。オーストラリア館ちょっとあいてる」

パビリオンに入れなくても「来た価値あった」

しかし、この賑わいで結局予約はとれず、向かった先は大屋根リングの上！



（かおりさん）

「ここから見るとほんと広いですね。あれも全部並んでいる列ですよね。これだけいたら入れないなと納得」

（スタッフ）

「景色の感想は…予約できなかった恨みつらみじゃなくて…」

（かおりさん）

「来て良かった。これ見ただけでも来た価値あった」



パビリオンの中は見られませんでしたが、万博会場の空気を満喫していました。