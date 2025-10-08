日本代表10月シリーズ背番号が決定!! 上田綺世が鹿島以来の18番に変更、初招集MF斉藤光毅24番
日本サッカー協会(JFA)は8日、10月のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦(10日・パナスタ)、ブラジル戦(14日・味スタ)に臨む選手背番号を発表した。FW上田綺世(フェイエノールト)が9番から18番に変更。法政大や鹿島で背負い、SNSアカウント名にも採用した愛着ある番号で北中米W杯を目指すこととなった。
背番号10はMF堂安律(フランクフルト)。これまで18番を着けていたFW町野修斗(ボルシア)が9番に変更され、1年ぶり復帰のDF谷口彰悟(シントトロイデン)が3番になった。アメリカ遠征で3番を着けたDF渡辺剛(フェイエノールト)は所属先と同じ4番に変わった。
初招集のMF斉藤光毅(QPR)は24番。今年6月以来の復帰となったDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は25番、EAFF E-1選手権以来の合流となったDF安藤智哉(福岡)は当時と同じ16番、MF相馬勇紀(町田)は7番にそれぞれ決まった。
選手背番号は次のとおり
▽GK
23 早川友基(鹿島)
12 大迫敬介(広島)
1 鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
5 長友佑都(FC東京)
3 谷口彰悟(シントトロイデン)
4 渡辺剛(フェイエノールト)
16 安藤智哉(福岡)
2 橋岡大樹(スラビア・プラハ)
22 瀬古歩夢(ル・アーブル)
25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
14 伊東純也(ゲンク)
8 南野拓実(モナコ)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
7 相馬勇紀(町田)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(フランクフルト)
18 上田綺世(フェイエノールト)
17 田中碧(リーズ)
9 町野修斗(ボルシアMG)
13 中村敬斗(スタッド・ランス)
21 佐野海舟(マインツ)
20 久保建英(ソシエダ)
24 斉藤光毅(QPR)
26 望月ヘンリー海輝(町田)
6 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
