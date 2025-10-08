　日本サッカー協会(JFA)は8日、10月のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦(10日・パナスタ)、ブラジル戦(14日・味スタ)に臨む選手背番号を発表した。FW上田綺世(フェイエノールト)が9番から18番に変更。法政大や鹿島で背負い、SNSアカウント名にも採用した愛着ある番号で北中米W杯を目指すこととなった。

　背番号10はMF堂安律(フランクフルト)。これまで18番を着けていたFW町野修斗(ボルシア)が9番に変更され、1年ぶり復帰のDF谷口彰悟(シントトロイデン)が3番になった。アメリカ遠征で3番を着けたDF渡辺剛(フェイエノールト)は所属先と同じ4番に変わった。

　初招集のMF斉藤光毅(QPR)は24番。今年6月以来の復帰となったDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は25番、EAFF E-1選手権以来の合流となったDF安藤智哉(福岡)は当時と同じ16番、MF相馬勇紀(町田)は7番にそれぞれ決まった。

　選手背番号は次のとおり

▽GK

23 早川友基(鹿島)

12 大迫敬介(広島)

1 鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

5 長友佑都(FC東京)

3 谷口彰悟(シントトロイデン)

4 渡辺剛(フェイエノールト)

16 安藤智哉(福岡)

2 橋岡大樹(スラビア・プラハ)

22 瀬古歩夢(ル・アーブル)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

14 伊東純也(ゲンク)

8 南野拓実(モナコ)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス)

7 相馬勇紀(町田)

19 小川航基(NECナイメヘン)

11 前田大然(セルティック)

10 堂安律(フランクフルト)

18 上田綺世(フェイエノールト)

17 田中碧(リーズ)

9 町野修斗(ボルシアMG)

13 中村敬斗(スタッド・ランス)

21 佐野海舟(マインツ)

20 久保建英(ソシエダ)

24 斉藤光毅(QPR)

26 望月ヘンリー海輝(町田)

6 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)