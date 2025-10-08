明日10月9日（木）よる7時〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「料理時間ハンデマッチ」と新木優子＆戸塚純貴参戦「ゴチ」の2時間SP。

「料理時間ハンデマッチ」では岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人シェフ軍団”が、プロの料理人に挑む。今回の鉄人シェフは、東京・代々木の「TOKYO CHINOIS」のオーナーシェフで、全日本中国料理コンクールで3度入賞したことのある中華の新星・神子健氏。見届け人ゲストは長尾謙杜（なにわ男子）、解説は平野レミ氏、和田明日香氏が務める。

対決テーマは“ミートパイ”。「何それ？」と唖然とする凡人軍団のために一例を紹介。見て食べてその味を分析できるのだが「美味しい」とひたすら頬張る凡人。ここからヒントを掴めるのか？この難問には長尾も「凡人が勝てるものなのか？」と言うが、岡村が「最高のミートパイ食わしてやるよ！」と意気込む。

スーパーでの買い出し＆キッチンでの調理に使える時間は凡人が75分、鉄人は30分。予算は凡人10,000円に対して鉄人はたったの1,000円。このハンデに神子シェフは「罰ゲームみたいなハンデ」と言いながらも「ちょうどいいくらいかな」と自信満々。買い出しに出た凡人は、具材はわかったもののパイ生地をどうすればいいのかわからない…一体どうする？凡人の買い物中には、鉄人が明日使える時短マメ知識を紹介。“なめらかに生姜をおろし、洗い物も出ない”時短テクに平野氏も「便利！いいねこのコーナー」と感心する。

買い物を終えた凡人はここからが勝負。分業し、手際よく進める様子に長尾も「いいものが出来るんじゃないかな」と期待。だがここで酒井がまたもや暴走し、パイ生地を使って謎の料理を作り始める。これには長尾も「酒井さんの奇行から乱れてきてる」と苦笑するが、長谷川は「勝ちの女神がこっち見てる」と自信満々。果たして吉と出るのか？

一方の鉄人は、冷凍パイシートを買う予算もパイを焼く時間もない。何で代用して、焼き時間を時短するかがポイント。そんな中長尾が「よりオシャレ」と感心し、和田氏も「考えたこともない」という“ミートパイの概念を覆す”驚きの発想が飛び出す。さらに、中華の技法を生かした小技がどんどん飛び出し平野氏と和田氏もひたすら感心。一方凡人も、和田氏が「よくやった！」と褒めるミートパイが完成。果たして勝利を掴むのは？