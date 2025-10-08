「可愛い」「ますます惚れた」「ママになってから更に…」元なでしこ鮫島彩さんがファン魅了
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが7日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、華麗なキックモーションでファンを魅了した。
鮫島さんは4日にアディダスのイベントに参加。「アディダスRE-OPEN記念イベント蹴り方教室 in 三井アウトレットパーク木更津!」と題し、当日のショットを複数アップした。
写真の中で黒のTシャツとグレーのトレーニングパンツを着用した鮫島さんは、キックターゲットのお手本を披露。「見本のキックターゲット、見事に外した笑」と振り返り、「教室に参加してくれたキッズたち可愛かったなぁ トークショーにご参加いただいた皆様もありがとうございました!」と綴った。
コメント欄では「サッカーが似合う」「Tシャツ可愛い」「さすが!凄いバランス!」「マイクを持ったままのシュートがカッコいい」「ママになってから更に強くなったように感じる」「可愛い ますます惚れちまったぜ」といった声が届いている。
現在38歳の鮫島さんは、長年なでしこジャパンで活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表した。
