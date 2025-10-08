村の住人たちから慕われている狩人の少年が、あえて山の中で孤独に暮らす理由とは？／魔男のイチ
『魔男のイチ』（西修：原作、宇佐崎しろ：作画）第1回【全5回】
「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第1位！
魔法とは生き物である。試練を乗り越え魔法を習得するハンターを人は「魔女」と呼ぶ。辺境の山奥で繰り広げられる最強の魔女と恐るべき王の魔法（キング・ウロロ）の激闘。その最中に場違いなひとりの少年・イチが乱入する。魔女とも魔法とも無縁だった山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返す！ 魔法ハンティングファンタジー『魔男のイチ』をお楽しみください！
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社
©西修・宇佐崎しろ／集英社