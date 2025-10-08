10月21日に放送開始予定のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で、13年ぶりの連ドラ復帰を果たす女優・宮崎あおい。10日には映画『秒速5センチメートル』の公開も控えており、露出が増え始めているようだ。

「宣伝のため、宮崎さんが情報番組やバラエティ番組に出演する機会も増えています。10月5日には、『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に出演し、ジェシーさんのギャグに『何がおもしろいのかわかんない!』と言いながら爆笑する様子が、視聴者から好評を集めました。6日にも『10万円でできるかな』（テレビ朝日系）に出演し、変わらぬ美貌を見せています」（芸能記者）

Xでは、ここ最近の宮崎のメディア出演ラッシュに、続々と反響が寄せられている。

《産後1、2ヶ月の体型じゃない 本当に綺麗》

《宮崎あおい今年出産した噂あるのほんとか?!ってくらい変わらんしきれいやな》

《GOスト何回見返しても宮崎あおいの可愛さにビビってる》

2026年1月には、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』への出演も決まっており、ますます女優活動に邁進する姿勢を見せている宮崎。8月には、私生活でも大きな変化があったことが報じられていた。

「宮崎さんは2025年に、第4子を極秘出産していたことが『女性セブン』に報じられています。2017年に俳優の岡田准一さんと結婚し、第1子の出産報告はおこなわれましたが、以降、第2子、第3子の妊娠・出産を正式に発表することはなくなりました。そんななか、第4子出産が報じられ、世間では驚きと祝福の声があがっていたんです。

第4子出産前後も育休は取らなかったそうで、岡田さんとサポートしあいながら、子育てと仕事を両立しているとも伝えられました。出産や乳幼児の育児は、心身ともに負担が大きかったはず。しかし、周囲の支えもあってか、最近、バラエティ番組に出演している姿を見ても、産後とは思えないほど、いつもと変わらない体型を維持していることが驚かれています」（芸能記者）

13年ぶりの連ドラ出演を果たす宮崎。4児の母として挑む、演技にも注目だ。