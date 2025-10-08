BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像公開！コレオにはメンバーのSOTAも参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、10月6日に配信スした新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像を公開した。

■KAITA、ReiNaが加わったラストのサビは圧巻

「Stare In Wonder」は、10月8日より放送がスタートするTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌。

原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現。原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな一曲。制作には、BE:FIRSTの数々の名曲を手掛けてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEも参加している。

今回公開されたダンスプラクティス映像は定点で撮影され、よりダンスの全体観を楽しめる内容。「Stare In Wonder」のスペシャルダンスパフォーマンス映像にも参加したKAITA、ReiNaの2名も加わったラストのサビはまさに圧巻。

様々なダンスのジャンルが取り入れられたコレオグラフは、TVアニメ『ワンダンス』にてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が手掛けた。

なお、『ワンダンス』の原作とコラボレーションしたスペシャルなリリックビデオも公開中。こちらも要チェックだ。

「Stare In Wonder」は、10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

