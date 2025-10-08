BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像公開！コレオにはメンバーのSOTAも参加
BE:FIRSTが、10月6日に配信スした新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像を公開した。
■KAITA、ReiNaが加わったラストのサビは圧巻
「Stare In Wonder」は、10月8日より放送がスタートするTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌。
BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」は、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。
原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現。原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな一曲。制作には、BE:FIRSTの数々の名曲を手掛けてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEも参加している。
今回公開されたダンスプラクティス映像は定点で撮影され、よりダンスの全体観を楽しめる内容。「Stare In Wonder」のスペシャルダンスパフォーマンス映像にも参加したKAITA、ReiNaの2名も加わったラストのサビはまさに圧巻。
様々なダンスのジャンルが取り入れられたコレオグラフは、TVアニメ『ワンダンス』にてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が手掛けた。
なお、『ワンダンス』の原作とコラボレーションしたスペシャルなリリックビデオも公開中。こちらも要チェックだ。
「Stare In Wonder」は、10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。
■リリース情報
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
TVアニメ『ワンダンス』番組サイト
https://wandance.asmik-ace.co.jp
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/