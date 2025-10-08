L’Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが11月28日、＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞追加公演を開催することが発表となった。

ビルボードライブ公演は2022年から毎年恒例となっており、これは11月22日に開催される＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞の追加公演として行われるもの。初のバンド編成でおくるクラブ公演として、特別なアンサンブルを堪能することが可能となるとのことだ。

■追加公演＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞

11月28日(金) ビルボードライブ東京

※1日2回公演

・1stステージ：open17:00 / start18:00

・2ndステージ：open20:00 / start21:00

▼メンバー

TETSUYA(Vo)

and more

▼チケット ※飲食代金別

DXシートDuo ￥28,400-(ペア販売)

Duoシート ￥27,300-(ペア販売)

DXシートカウンター ￥14,000-

S指定席 ￥14,000-

R指定席 ￥12,000-

カジュアルシート ￥10,000-(1ドリンク付)

【TETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」先行抽選(e+)】

受付期間：10/8(水)18:00〜10/12(日)23:59

【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】

受付開始：10/17(金)正午12:00〜

【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】

受付開始：10/24(金)正午12:00〜

■＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞

11月22日(土) ビルボードライブ東京

※1日2回公演

・1stステージ：open14:00 / start15:00

・2ndステージ：open17:00 / start18:00

詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-20935

