TETSUYA(L’Arc-en-Ciel)、バンド編成でおくるビルボードライブ追加公演の開催決定
L’Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが11月28日、＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞追加公演を開催することが発表となった。
ビルボードライブ公演は2022年から毎年恒例となっており、これは11月22日に開催される＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞の追加公演として行われるもの。初のバンド編成でおくるクラブ公演として、特別なアンサンブルを堪能することが可能となるとのことだ。
■追加公演＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞
11月28日(金) ビルボードライブ東京
※1日2回公演
・1stステージ：open17:00 / start18:00
・2ndステージ：open20:00 / start21:00
▼メンバー
TETSUYA(Vo)
and more
▼チケット ※飲食代金別
DXシートDuo ￥28,400-(ペア販売)
Duoシート ￥27,300-(ペア販売)
DXシートカウンター ￥14,000-
S指定席 ￥14,000-
R指定席 ￥12,000-
カジュアルシート ￥10,000-(1ドリンク付)
【TETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」先行抽選(e+)】
受付期間：10/8(水)18:00〜10/12(日)23:59
【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】
受付開始：10/17(金)正午12:00〜
【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】
受付開始：10/24(金)正午12:00〜
■＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞
11月22日(土) ビルボードライブ東京
※1日2回公演
・1stステージ：open14:00 / start15:00
・2ndステージ：open17:00 / start18:00
詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-20935
