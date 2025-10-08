L’Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが11月28日、＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞追加公演を開催することが発表となった。

ビルボードライブ公演は2022年から毎年恒例となっており、これは11月22日に開催される＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞の追加公演として行われるもの。初のバンド編成でおくるクラブ公演として、特別なアンサンブルを堪能することが可能となるとのことだ。

　

■追加公演＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞
11月28日(金)　ビルボードライブ東京
※1日2回公演
・1stステージ：open17:00 / start18:00
・2ndステージ：open20:00 / start21:00
▼メンバー
TETSUYA(Vo)
and more
▼チケット ※飲食代金別
DXシートDuo　￥28,400-(ペア販売)
Duoシート　￥27,300-(ペア販売)
DXシートカウンター　￥14,000-
S指定席　￥14,000-
R指定席　￥12,000-
カジュアルシート　￥10,000-(1ドリンク付)
【TETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」先行抽選(e+)】
受付期間：10/8(水)18:00〜10/12(日)23:59
【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】
受付開始：10/17(金)正午12:00〜
【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】
受付開始：10/24(金)正午12:00〜

　

■＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞
11月22日(土)　ビルボードライブ東京
※1日2回公演
・1stステージ：open14:00 / start15:00
・2ndステージ：open17:00 / start18:00
詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-20935

　

