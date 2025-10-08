BE:FIRST、アニメ『ワンダンス』OP主題歌「Stare In Wonder」Dance Practice映像公開
BE:FIRSTが10月6日に配信スタートした新曲「Stare In Wonder」のDance Practice映像が公開された。
本楽曲は、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に決定している。
今回公開されたDance Practice映像は定点で撮影され、よりダンスの全体観を楽しめる内容になっている。Special Dance Performance映像にも参加したKAITA、ReiNaの2名も加わったラストのサビはまさに圧巻。様々なダンスのジャンルが取り入れられたコレオグラフにも注目だ。
「Stare In Wonder」
Pre-Add・Pre-Save：https://avex.ffm.to/stareinwonder
Lyrics : SKY-HI
Music : Sunny, MONJOE, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Sunny, MONJOE
Choreographer : KAITA, ReiNa, SOTA (BE:FIRST)
◾️ベストアルバム『BE:ST』
2025年10月29日（水）リリース
予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/
◆CD収録内容（全品番共通）
CD_01 Mood
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.Secret Garden
13.タイトル未定2
Bonus Track
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
◆形態/品番/価格：
○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
○Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○Behind The Scenes
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・タイトル未定2 -Behind The Scenes-
・タイトル未定3 -Behind The Scenes-
○LIVE BE:ST
Selected by BESTY
○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
◆応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。
A賞：W購入者限定上映会1
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル
○応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
