柏崎刈羽原発の運営を監督する『KK運営会議』の佐藤敏秀議長が、6号機などを視察し安全対策などを確認しました。



『KK運営会議』は、柏崎刈羽原発の運営に社外の視点や知見を取り入れることを目的に社外の専門家らで構成され、取締役会に直接提言する権限も持ちます。東北電力東通原発で所長も務めた佐藤敏秀議長は、10月1日の就任以降初めて視察しました。緊急時に原子炉を冷却するための代替熱交換設備などを確認したあと、6号機の原子炉建屋内で新規制基準に対応した安全対策設備について説明を受けました。



■KK運営会議 佐藤敏秀議長

「かなり緊張感をもって訓練をしたり設備の準備管理をしたりという話を聞き、大変心強く感じている。さらに詳しく確認をして、運営会議の中での議論の素材にして必要なら改善を図っていただく。」



佐藤議長は、地元の不安について「東京電力の認識と県民の思いにギャップがあると思うので、運営会議で議論をして埋めていきたい」と述べました。