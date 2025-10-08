ホロライブ・鷹嶺ルイ、アルバムを高額出品する非正規販売を発見 ファンへ注意喚起「もはや詐欺」「転売ヤー許すまじ」
「ホロライブ」所属のVTuber・鷹嶺ルイさんが、8日までにエックスを更新。自身の2ndアルバム『Lapis Lazuli』を正規価格より高額で出品しているショップを発見し、ファンに注意を呼びかけた。
【写真】2ndアルバムが転売されていることをファンに注意喚起する鷹嶺ルイさん
アーティストとしても活動するルイさんの2ndアルバムは、“VS（闘い）”をテーマに、さまざまなジャンルの楽曲を収録した作品。完全限定生産版には直筆サインも付属している。
ルイさんは今回の投稿で「Amazonで検索すると価格が高いアルバムが見つかりますが、転売です」と説明。Amazon上で高額転売を行う出品者が目立つことを報告した。実際に検索すると、明らかに正規品とは思えない出品が多数ヒットするという。
こうした状況を受け、ルイさんは正規価格で購入できる店舗をまとめた公式URLも紹介。「このURLから購入したい店舗で買ってね」と呼びかけ、ファンが誤って転売商品を購入しないよう注意を促した。
この投稿にファンからは「注意喚起ありがとう！」「公式でリンク出してくれるの感謝」「転売ヤー許すまじ」「もはや詐欺」「にしても、転売ヤーどこにでも湧く」と、ルイさんへの感謝や転売ヤーへの怒りの声が上がっている。
引用：「鷹嶺ルイ」エックス（＠takanelui）
