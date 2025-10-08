土屋太鳳の姉・土屋炎伽さん、抜群スタイルのチアショットに絶賛集まる「躍動感たっぷり」「キラキラしてて素敵」
女優・土屋太鳳の実姉でチアリーダーの土屋炎伽さんが、8日までにインスタグラムを更新。チームを応援する姿に「かわいい」「素敵」など反響が集まっている。
【別カット】抜群のスタイルでチームを応援する土屋炎伽さん（ほか2枚）
社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している炎伽さん。今回の投稿では「今シーズンもいよいよ折り返し地点 先週のホームタウンゲームには、変わりやすい空模様にもかかわらずたくさんの方が足を運んでくださり応援を届けてくださいました いつも本当にありがとうございます」と、ファンへの感謝をつづりつつ近影を公開。
ポンポンを持って躍動感たっぷりにチームを応援する可憐な姿が写真には収められており、引き締まったお腹や長い足が美しい。
コメント欄にはファンから「躍動感たっぷり」「キラキラしてて素敵」「しなやかさと笑顔が最高の一枚ですね」「可愛すぎる」など、絶賛の声が寄せられていた。
引用：「土屋炎伽」インスタグラム（＠honoka.t8）
