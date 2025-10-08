タレントのユージ（３８）が７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。家族のエピソードを語った。

この日、番組では子連れで再婚した家族や事実婚によってできた「ステップファミリー」をテーマにトークを展開した。

ユージは２０１４年２月に一般女性と結婚。女性には元夫との間に生まれた男児がいる。実子は同年５月に誕生した長女、１５年７月に誕生した次女、２２年１２月に誕生した次男。

自身もステップファミリーであるユージは「子どものいる女性とお付き合いをして、そこから結婚に至り、その後、妻との間に３人の子どもができた。血で言うと１番上の長男だけが僕とはつながっていない状態」と家族について説明。

長男との関係を「本当に自分の子だと思って育てている。とは言ってもちょっとやっぱり壁はある。彼が小１の時に僕が新しいパートナーになって。その中で『俺、今日から父ちゃんだぞ！』とは言えない。ずっと爛罅璽賢瓩辰童討个擦討拭廚般世した。

そんなユージは「彼のタイミングで爐父さん瓩任皚爛僖儉瓩任盡世い燭てが来たら言えばいいと思っていた」と吐露。その時は割と早く来たといい「小学校３年生のとき、公園に迎えに行ったら友達と遊んでて。車で行ったんですよ。『もう帰るよ』って言ったら、友達たちが『あの人誰？』って話してるのが聞こえた。何て答えるんだろうって待ってたら、ちっちゃい声で『僕のパパ』って言って。車内に入ったときはユージに戻ってた」というエピソードを明かした。

長男が自身を父と認めていることに気づけたというユージ。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「いまだに呼び名はユージなの？」と聞かれると「最近パパになりました。ちょっとじーんと来ちゃう」と笑顔で語った。