「シブがき隊」元メンバーの布川敏和（６０）が８日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。引っ越したマンションでまさかの隣人を初告白した。

司会の黒柳徹子から「還暦を機にフッくんは、生活を一新させようとマンションを探した」と話をふられ、「はい。どこに住もうかなと思ったんですけど、孫の近くがいいと思って娘の近所に。不動産屋さんに言って探してもらってた」と長女のタレント・布川桃花の家の近くに住まいを探したと説明。

条件に合うマンションは「聞いたことある名前のマンションだなと思ったら、なんと、つちやさんが住んでるマンション。彼女も孫ができたら娘の家の近くに引っ越したんですよ」と元妻・つちやかおりが住む物件だったという。

つちやに確認したところ「いいんじゃないの」という反応だったそうで、「不動産屋さんにお願いしますって言って、部屋番号聞いたら、つちやさんの部屋の隣だったんです」と明かした。「まさかの隣の部屋が空いてて、そこだということは全員家族中びっくりしまして」と布川。黒柳も「別れたのに？」と驚いた。

現在はつちやの隣室に引っ越し、「こないだはアサリの酒蒸し持ってきてくれた」と料理のお裾分けや調味料を借りに行くなど交流。犬の世話があるためお互いの部屋の鍵も持っており、「不思議な関係」になったと語った。

周囲からは復縁について聞かれることも多いというが、つちやは「復縁はしません」とキッパリ話しているそう。布川も「ぼくも、復縁はいいですね」と否定した。

元妻への思いを問われると、「つちやさんには感謝しかないですかね。子育ても立派にしてくださって、毎日おいしいご飯を品数作ってくれてね。１人になってそのありがたさが分かりまして、（離婚して）１０年間で」としみじみ話していた。

布川は１９９１年に高校時代から交際していたつちやかおりと結婚し、１男２女をもうけたが２０１４年に離婚した。長男は俳優の布川隼汰、長女はモデルの布川桃花。次女の花音さんはグラフィックデザイナーとして活動中。桃花は２０年２月に結婚し、２児のママに。長男の隼汰は女優・中村有沙と２０年８月に結婚し、２４年に１月に第１子が誕生した。布川は今年５月にＳＮＳで「３０年住んでいた家を売却し、マンションに引越しをいたしやした」「還暦まじかの終活ってな感じかな〜家具も服も小物類も ９０％断捨離してきた」と明かしていた。