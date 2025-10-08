◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 練習日（８日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

昨年大会覇者の佐藤心結（みゆ、ニトリ）が、大会２連覇と来季米ツアー参戦への意気込みを語った。

茨城・明秀学園日立高３年時にアマチュアで出場した２１年大会は渋野日向子（サントリー）らとのプレーオフの末に２位。昨年大会は初優勝を飾った吉兆の地だ。この１年間を「めっちゃ早く感じる」と振り返り、「いいイメージは残っている。すごく楽しみな一週間になる。大会を盛り上げられたら」と見据えた。

２１年のプロテストに合格した頃から「一番の目標は海外メジャーで優勝」と夢に描き、米ツアー挑戦は「今年に入る前から強く思った」。１５〜１８日の２次予選会（フロリダ州）に出場するため、今大会の直後に渡米する。「（同学年の）竹田麗央だったり、山下美夢有さんや西郷真央さんが優勝されている。皆さんの活躍が刺激になってる。より海外でプレーしたい気持ちが強い。まずはしっかり最終予選に行けるように頑張る」と力を込めた。

２次予選会を翌週に控えた今大会。「しっかり予選通過して、連覇を目指してやりたい。いい結果で終わって、来週はいいイメージのままアメリカに行けたらと思う」と声を弾ませた。