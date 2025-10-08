行きつけのラーメン店を繁盛させたい！ ラジオの宣伝で新規客の獲得なるか？／鬼売れアイドルが今日も私を推してくる
『鬼売れアイドルが今日も私を推してくる』（狼/ぶんか社）第6回【全7回】
【漫画】『鬼売れアイドルが今日も私を推してくる』を第1回から読む
演技の世界で大成したい！ 売れない地下アイドル兼俳優の江夏紗雪は、厳しい現実を突き付けられながらも地道に目の前の仕事と向き合っていた。鬼売れアイドル・冬麻seraの活躍を見る度、敵意を剝き出しにする紗雪だったが、当のseraはなぜか紗雪のことを激推ししていて…。嫉妬するほど可愛いseraから向けられる熱烈ラブコールに振り回されっぱなしの紗雪。間近で感じてしまうseraの活躍に心折れることなく、紗雪は自身の夢を叶えることができるのか？ そして、seraから紗雪に向けられた一方通行の恋（？）の行方は――？ 夢を追いかける売れない俳優と彼女を激推しする超人気アイドルによる、芸能界を舞台に繰り広げられる物語『鬼売れアイドルが今日も私を推してくる』をお楽しみください！
